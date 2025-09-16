GdiF Rimini: cambio al vertice del Comando Provinciale. Il Colonnello Alessandro Coscarelli dopo 4 anni passa il Comando al Colonnello Ugo Poggi

Si è svolta questa mattina, presso la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in via Augusto Grassi 10, alla presenza del Comandante Regionale Emilia-Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli ed il Col. t. ISSMI Ugo Poggi, nuova guida del Comando riminese delle Fiamme Gialle.

Sono intervenuti all’evento il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini e tutti i Comandanti e gli Ufficiali dipendenti dal Comando Provinciale di Rimini, insieme ad una folta rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri dei Reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini, Gruppo di Rimini e Tenenza di Cattolica) oltre ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo – Sezione di Rimini.

Il Colonnello Coscarelli – titolato “Corso Superiore di Polizia Tributaria” – giunto a Rimini il 2 settembre 2021, nel lasciare stamane il Comando Provinciale di Rimini per accingersi ad andare a ricoprire un importante incarico diplomatico di nuova istituzione in Arabia Saudita, ha salutato e ringraziato le Autorità intervenute e rivolgendosi a tutti i Finanzieri della provincia, esprimendo sentimenti di stima e considerazione per i successi operativi degli ultimi 4 anni specie nell’attività di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità, li ha ringraziati per tutto quanto hanno fatto e per quello che continueranno a fare, per il bene dei cittadini e a tutela del bilancio dell’Unione Europea, dello Stato e degli Enti locali, nel rispetto delle leggi e onorando gli impegnativi compiti affidatigli, collaborando costantemente l’Autorità Giudiziaria e le autorità istituzionali, in unità di intenti con tutte le forze di polizia. Coscarelli ha dato il benvenuto ed augurato, infine, ogni bene e fortuna al nuovo comandante provinciale, il Colonnello Ugo Poggi, che arriva dal Lombardia dove ha retto, per 3 anni, l’incarico di Comandante Provinciale di Pavia.

Il Colonnello Ugo Poggi, 56 anni, ha frequentato nel 1988 l’Accademia del Corpo e nel 2007 l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze conseguendo il relativo titolo. Proveniente dal Comando Provinciale di Pavia della Guardia di Finanza, nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Milano e di Pavia e quello di Forlì, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria in Roma ed in reparti operativi di Torino, Milano, Catania, Piombino (LI), Udine e Tarvisio (UD). E’ laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, ha conseguito il Master in Studi internazionali strategico – militari istituito fra il Centro Alti Studi per la Difesa, l’Università degli Studi di Milano e la Luiss “Guido Carli” di Roma. E’ abilitato all’esercizio della professione forense ed è iscritto all’albo dei giornalisti; ha svolto le funzioni di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Livorno. Ha svolto incarichi d’insegnamento presso Università, la Scuola Superiore della Magistratura, l’Accademia del Corpo e la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria ed è autore di numerose pubblicazioni in materia professionale. E’ insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, di Medaglia d’Oro al merito di lungo comando, della Medaglia mauriziana ed è Consigliere giuridico delle Forze Armate.

Il Generale Kalenda, Comandante Regionale Emilia Romagna, ha espresso un particolare ringraziamento al Colonnello Coscarelli per i risultati conseguiti nel condurre l’operato della Guardia di Finanza riminese ed un augurio per il nuovo incarico presso la futura sede.

Un augurio di buon lavoro è stato indirizzato anche al nuovo arrivato Colonnello Ugo Poggi.