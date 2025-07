Gemmano, lunedì 7 luglio al via lavori di asfaltatura: chiude la provinciale 132. Deviazioni e disagi per quattro giorni

Disagi in vista per gli automobilisti e i pendolari della Valconca: da lunedì 7 a venerdì 11 luglio, due tratti della Strada Provinciale 132 “Gemmano” resteranno chiusi durante le ore diurne per lavori di asfaltatura programmati. La chiusura coinvolgerà i Comuni di Montefiore Conca e Gemmano, con deviazioni obbligatorie e percorsi alternativi.

L’intervento si articolerà in due fasi distinte:

? Lunedì 7 e martedì 8 luglio, i lavori interesseranno il chilometro 1+400. Il traffico diretto a o proveniente da Gemmano verrà deviato sulla SP 18 in località Marazzano oppure da Molino Renzini nel territorio di Sassofeltrio. Chi viaggia da Montefiore Conca lungo la SP 84 sarà indirizzato verso la SP 132 in direzione Osteria Nuova.

? Mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, gli operai interverranno invece al chilometro 0+920. In questa fase:

il traffico da Gemmano dovrà seguire la SP 84 “Pedrosa” e le vie Conca – Santa Maria Maddalena con direzione Morciano di Romagna ;

chi proviene da Montefiore Conca sarà reindirizzato verso Morciano di Romagna o potrà rientrare su Gemmano;

resta confermata la deviazione su Marazzano per i veicoli in arrivo dalla SP 18.

Come da ordinanza regionale, gli interventi saranno sospesi durante le ore più calde, per evitare criticità dovute alle alte temperature. A circolare liberamente saranno solo mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Start e l’Agenzia Mobilità Romagnola segnaleranno l’interruzione temporanea del servizio: gli utenti potranno ricorrere al Concabus, attivabile su prenotazione.

Un’operazione necessaria ma che si preannuncia impattante per la viabilità locale, soprattutto nei collegamenti tra l’entroterra e la zona di Morciano. Le autorità raccomandano massima attenzione alla segnaletica temporanea e ai nuovi percorsi indicati durante l’esecuzione dei lavori.