Genova, rivolta nel carcere di Marassi: decine di detenuti fuori dalle celle, ferito un agente

Nel carcere di Marassi, a Genova, è in atto una rivolta: diverse decine di detenuti sono fuori dalle celle e alcuni hanno raggiunto la barriera che precede il muro di cinta.

Altri sono saliti sui tetti, denunciando sevizie su un detenuto, che sarebbero avvenute ieri ad opera di altri carcerati.

Sono intervenuti diversi reparti della polizia penitenziaria. La forze dell’ordine sono anche all’esterno del carcere.

Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe al momento un agente ferito in codice giallo. Decine di detenuti avrebbero preso possesso di una sezione, dando vita ai disordini. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza, mentre gli agenti sono in tenuta antisommossa. Fuori dal carcere sono arrivati polizia e carabinieri in attesa di capire se entrare o meno.

Ansa