Gesto riprovevole di una persona a bordo di uno scooterone targato San Marino: lancia un coniglio e se ne va

Un gesto crudele, testimoniato da un giovane che, vedendo casualmente la scena, non ha ha fatto finta di nulla. Attorno all’ora di cena di domenica scorsa, il ragazzo ha notato una persona, in sella a uno scooterone XMAX targato San Marino, “lanciare un coniglio da un sacchetto di plastica contro una recinzione e poi andarsene”, racconta su una pagina Facebook. Tutto ciò è accaduto nelle vicinanze del ristorante “C’era una volta”, a pochi metri dalla Consolare Rimini-San Marino. E subito ha allertato la Polizia locale.

L’animale è stato poi affidato alle cure del Cras di Rimini: “L’ha gettato via come fosse immondizia perché era ammalato, una malattia che peraltro di sarebbe potuta evitare se si fosse degnato di vaccinarlo”, racconta Clara Corbelli, referente del centro di recupero di animali selvatici, alla stampa. E spiega che il coniglio ha riportato “un trauma cervicale e danni neurologici per lo schianto contro la recinzione”.

Ora le forze dell’ordine passeranno al vaglio le telecamere installate lungo le strade alla ricerca del responsabile.