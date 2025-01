Giallo a Roma, donna accoltellata soccorsa in strada: in casa il compagno impiccato

Giallo a Roma dove oggi una donna di 50 anni dello Sri Lanka è uscita in strada gridando e chiedendo aiuto con diverse ferite sul corpo, compatibili con un’arma da taglio, intorno alle 14, in via Castel Cellese, nella zona di Grottarossa.

La 50enne è stata soccorsa dai vicini che hanno chiamato il 118 ed è stata trasportata in ospedale.?In casa i carabinieri hanno trovato un uomo, probabilmente il suo compagno, impiccato. La procura di Roma indaga per tentato omicidio. I pm del pool antiviolenza, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, disporranno nelle prossime ore l’autopsia sul corpo dell’uomo.

AdnKronos