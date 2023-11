 “GINNASTICA DINAMICA MILITARE SEZIONE BAMBINI: DIMOSTRAZIONE NELLE SCUOLE DELLA VALMARECCHIA”

LA PRIMA DISCIPLINA SPORTIVA ITALIANA, CON OLTRE 30MILA TESSERATI, ORA È ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

Valmarecchia, 8/11/2023 – I responsabili della Ginnastica Dinamica Militare, sezione Bambini, si stanno preparando per una serie di dimostrazioni nelle scuole della Valmarecchia. Questo straordinario evento, che sta facendo tappa nelle varie città italiane, promette di ispirare e stupire anche gli studenti e gli insegnanti delle scuole Novafeltria, Talamello, Pietracuta, San Leo, Secchiano e Perticara.

Le dimostrazioni si terranno in date specifiche: giovedì 9 novembre, lunedì 13 novembre, mercoledì 15 novembre e giovedì 16 novembre, coinvolgendo precise scuole e classi di diversi comuni della Valmarecchia.

Ma cos’è Ginnastica Dinamica Militare?

GDMI è una disciplina sportiva totalmente a corpo libero, basata sulla metodologia del Vittori, il quale preparava con questa tecnica atleti Olimpici per le varie gare e specialità. La disciplina Ginnastica Dinamica Militare Italiana mira è una scuola ginnica quindi, che senza alcun comfort e puntando sull’aggregazione e senso di uguaglianza di chi partecipa porta chi si iscrive (l’atleta) ad ottenere nel tempo miglioramenti da un punto di vista fisico e, soprattutto, mentale.

La metodologia Bambini

Diverso dal protocollo di allenamento adulti è ovviamente quello dedito al bambino, dove gli esercizi sono adeguati alla esigenza dei più piccoli di sviluppare la propriocezione, la coordinazione, il senso di uguaglianza ed allenando il proprio corpo sotto un’unica grande regola: allenarsi giocando e divertendosi.

Le scuole coinvolte si sono dimostrate entusiaste di questa iniziativa, che offre ai loro studenti un’esperienza educativa unica e stimolante. Gli insegnanti e gli studenti della Valmarecchia attendono con impazienza queste dimostrazioni di Ginnastica Dinamica Militare, a Coriano c’è già un centro attivo ovviamente sotto l’egida ed il patrocinio comunale.

A gennaio si aprirà il centro di allenamento per adulti e non è escluso, date le numerose richieste, che non sarà aperto anche un centro sezione bambini.

Info: wapp 3357823408; www.gdmi.it