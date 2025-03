Ginnastica Riccione Academy. Finali Nazionali Gold Allieve a Riccione

Si svolgeranno da venerdì 17 a domenica 19 maggio al PlayHall “Massimo Pironi” le Finali Nazionali Individuali Gold Allieve di Ginnastica Artistica. “Siamo contenti e onorati come Ginnastica Riccione Academy di aver portato a Riccione per la prima volta queste finali nazionali femminili – attacca Francesco Poesio, presidente del club della Perla Verde – perché chi verrà al PlayHall potrà ammirare le migliori 400 ginnaste italiane dagli otto ai 12 anni. È una competizione di altissimo livello. Sarà molto interessante vedere soprattutto le Allieve 4, che entreranno poi nel mondo Junior. Ringraziamo la Federazione Ginnastica d’Italia, che ha creduto in noi, il Comune di Riccione, che patrocinerà l’evento, e tutti coloro che ci hanno aiutato nell’organizzazione da un punto di vista logistico”.

L’indotto sarà importante per la città di Riccione anche a livello di presenze: alle 400 atlete si aggiungono infatti circa 300 persone tra tecnici e dirigenti, oltre a famiglie ed accompagnatori (si stimano circa 1.500 spettatori durante la tre giorni).

Il programma prevede venerdì le qualifiche per Allieve 1 e Allieve 2, che si sfideranno dalle 9 alle 19 in vari turni di gare. Sabato le qualifiche per Allieve 3 e Allieve 4. Domenica mattina le finalissime per le prime 40 classificate Allieve 1 e Allieve 2, ed il pomeriggio le finalissime per le migliori 40 Allieve 3 e Allieve 4. Alla fine della competizione saranno premiate le prime tre classificate all-around di ogni categoria.

Due le atlete della Ginnastica Riccione Academy in gara. “Difenderanno i colori della nostra società Margherita Cantelli (Allieve 2), che nell’ultima gara regionale si è classificata al primo posto, risultando tra le migliori 12 (su 120, ndr) in Italia, e Miruna Scopet (Allieve 3), tra le migliori 40 in Italia. Per entrambe puntiamo alla qualificazione alla finalissima di domenica”.

Certa la presenza del presidente del comitato F.G.I. Emilia-Romagna, Corrado Maria Dones, del responsabile team manager F.G.I., Andrea Facci, dell’assessore allo Sport di Riccione, Simone Imola, e delle atlete di A1 della Ginnastica Riccione Academy, che si stanno preparando per la Final Six di Firenze. Potrebbero essere presenti domenica anche il presidente federale Gherardo Tecchi ed il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile, Enrico Casella.