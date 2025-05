Giocatore squalificato per aggressione durante partita Under 17 alla Misano Cup

Un calciatore della Dea Rimini è stato squalificato fino al 30 giugno 2025 in seguito a un episodio avvenuto durante una partita del torneo Under 17 “Misano Cup”. L’incidente si è verificato al termine della sfida tra Club Academy e Dea Rimini Ets Uc, quando il giocatore coinvolto ha colpito volontariamente con un pugno due avversari, scatenando una rissa. La situazione è stata sedata grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre. La decisione disciplinare ha riguardato l’intera durata della stagione fino alla data di fine giugno 2025. La partita si inserisce in un contesto di tornei giovanili, spesso caratterizzati da grande entusiasmo e, in alcuni casi, da comportamenti che richiedono interventi regolamentari. Ulteriori dettagli sull’episodio e sulle conseguenze disciplinari sono stati confermati dalle fonti ufficiali delle federazioni coinvolte.