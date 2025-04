Giochi del Titano. Incremento degli incassi per la Sala Diamond di San Marino a Novembre 2023

La Sala Diamond, gestita da Giochi del Titano Spa a Rovereta, ha registrato un novembre positivo. Secondo le stime fornite da Gioconews.it, gli incassi di novembre hanno raggiunto i 2,4 milioni di euro, segnando un incremento del 7,14% rispetto allo stesso mese del 2022. Questo risultato porta il totale annuo a 26,8 milioni di euro, con un aumento dell’11,29% rispetto ai primi undici mesi dell’anno scorso.

Per quanto riguarda la frequenza, la sala ha visto 15.598 ingressi nel mese di novembre, leggermente in aumento dello 0,21% rispetto all’anno precedente, portando il totale annuo a 182.376 visitatori, con un incremento del 5,42% rispetto al 2022. Inoltre, i nuovi clienti registrati a novembre sono stati 1.430, arrivando a un totale di 16.722 per l’anno in corso.

Salvatore Caronia, direttore generale di Giochi del Titano Spa, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sperando di mantenere questo trend positivo anche alla fine dell’anno. Caronia ha inoltre colto l’occasione per fare il punto sulla rassegna letteraria “Mementi – Mercoledì d’autore”, organizzata in collaborazione con la casa editrice bolognese Minerva. La rassegna è stata considerata un successo, e già si pensa a un nuovo ciclo di eventi per la primavera del 2024.

In vista delle festività natalizie, la sala Diamond ha inaugurato il 4 dicembre le sue nuove luminarie con un rinnovato layout. Sono inoltre in distribuzione i gadget natalizi e lo chef ha già pubblicato sul sito il menù del cenone di Capodanno, chiudendo l’anno con un tocco di eleganza.