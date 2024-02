Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, tre iniziative il 24 e 25 novembre a Coriano

Coriano, 21 novembre 2023 – “In questi giorni di dolore e sgomento per l’uccisione di Giulia Cecchettin avvenuta per mano del suo ex fidanzato, ci apprestiamo tutti a vivere con amara emozione la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – afferma l’assessore alle Pari Opportunità del comune di Coriano, senatrice Domenica Spinelli – .Come donna e madre, prima ancora che come rappresentante delle Istituzioni, sono convinta che fermare questi femminicidi con rigore e strumenti legislativi sempre più stringenti sia indispensabile per tutelare le donne vessate dai propri mariti o compagni . Se da un lato occorre lavorare all’interno delle famiglie e delle scuole, dall’altro è fondamentale agire con sempre più determinazione. Mercoledì 23 novembre, dopo l’approvazione alla Camera, approderà in Senato un disegno di legge, di cui sono firmataria, per rafforzare le misure a difesa delle donne. Uno strumento che andrà ad affiancarsi all’aumento dei fondi per il piano anti-violenza e per la difesa delle donne in uscita da condizioni di violenza.

A Coriano sono previsti tre incontri aperti alla cittadinanza che spaziano dalla sensibilizzazione al rispetto di ogni donna con l’installazione di un’altra panchina arancione, simbolo di forza e speranza ad un incontro imperniato sulla salute femminile fino ad una rappresentazione teatrale che apre di fatto la stagione del teatro Corte”.

Si ricorda che presso il comune di Coriano, è attivo, 24h su 24h, lo sportello antiviolenza. Per prendere appuntamento basta chiamare o inviare un messaggio al numero 3357661501, al quale rispondono le operatrici del centro antiviolenza distrettuale CHIAMA ChiAMA”.

Il primo dei tre appuntamenti in programma questa settimana è rivolto alla conoscenza e cura del tumore mammario. Venerdì 24 novembre il dottor Domenico Samorani, direttore del reparto di Chirurgia-Senologia dell’Ospedale Franchini di Santarcangelo e Patrizia Bagnolini, Presidente dell’associazione di volontariato “Il Punto Rosa” incontreranno il pubblico in sala Isotta alle ore 21. L’ingresso è libero e sarà occasione per il pubblico in sala di rivolgere domande e fare il punto sulle probabilità di guarigione da questo tumore che rappresenta il primo caso di morte nelle donne con probabilità di incorrere nella malattia nel corso della vita 1 caso su 10.

“Investire sulla prevenzione e divulgazione di un tema tanto delicato quanto le malattie femminili – commenta l’assessore alle Politiche Sanitarie dottor Paolo Ottogalli – è un tassello fondamentale non solo per divulgare i progressi della scienza in forme tumorali come quello alla mammella ma anche per promuovere la rete associativa e assistenziale che vi ruota attorno. La presenza di due eccellenze del nostro territorio, come il dottor Samorani e Patrizia Bagnolini con l’associazione Il punto Rosa sono certo saranno di estrema utilità per tutti i partecipanti della serata”.

Sabato 25 novembre alle ore 10.30 verrà inaugurata a Cerasolo la quarta panchina arancione, presente sul territorio, nell’area verde situata tra via Del Sole e via Monte Pirolo. Madrina dell’evento sarà la presidente dell’associazione Il Punto Rosa, Patrizia Bagnolini. Simbolo di speranza e cultura del rispetto 365 giorni all’anno, l’arancione è anche il colore dell’Orange the World –Giornata Internazionale per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne alla quale anche quest’anno l’amministrazione aderisce con l’illuminazione del Municipio.

Terzo appuntamento, nella serata del 25 novembre, l’avvio della nuova stagione teatrale con alle ore 21.15 lo spettacolo “ Ho bisogno di uno psicologo” di e con Debora Villa al teatro CorTe.

—

Ufficio Staff del Sindaco