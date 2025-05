GIORNATA MONDIALE DELL’INFERMIERE. San Marino. ISS: L’Infermiere si prende cura di te, ovunque tu sia

L’Infermiere si prende cura di te, ovunque tu sia

I nostri infermieri. Il nostro futuro. Prendersi cura degli infermieri rafforza le economie.

Questi sono i tre messaggi scelti dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) per la giornata mondiale 2025, che ricorre ogni anno il 12 maggio, per rimarcare la necessità di porre l’attenzione sulla salute e il benessere degli infermieri, in quanto “una forza lavoro infermieristica sana, rafforza le economie, migliora i sistemi sanitari e garantisce risultati migliori per le comunità di tutto il mondo”.

La scelta del 12 maggio vuole commemorare la nascita di Florence Nightingale (12 maggio 1820), fondatrice delle moderne scienze infermieristiche e divenuta celebre per il suo ruolo pionieristico durante la Guerra di Crimea, dove introdusse principi di igiene e di cura che ridussero drasticamente i tassi di mortalità tra i soldati feriti. Tra i suoi tanti meriti anche l’impegno e l’enfasi profusi nell’educazione infermieristica e nel miglioramento delle condizioni sanitarie.

L’intento comune di Segreteria di Stato per la Sanità, Istituto per la Sicurezza Sociale e Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino è quindi quello di celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale rimarcando il ruolo cruciale degli infermieri nel sistema sanitario e socio sanitario. L’infermiere infatti, non è più un semplice esecutore di compiti, ma un professionista sanitario che accompagna la persona in ogni fase del suo percorso di salute, dalla prevenzione alla cura, dalla riabilitazione al supporto nelle fasi più delicate della vita, garantendo continuità assistenziale e promuovendo il benessere nei diversi contesti, dagli ospedali alle case di riposo, fino ai servizi territoriali e di emergenza. Il riconoscimento e il supporto adeguato agli infermieri sono vitali per un sistema sanitario efficace e centrato sulle persone, e rappresentano un contributo strategico al benessere dell’intera comunità.

“Il nostro impegno per il miglioramento delle competenze infermieristiche va oltre l’ambito morale, rappresentando una scelta strategica inevitabile per il rafforzamento del nostro intero sistema sanitario – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni -. L’attività degli infermieri è fondamentale per poter fornire un’assistenza sanitaria di qualità a tutti i cittadini, affrontando esigenze di cura sempre più complesse che richiedono competenze avanzate e specialistiche. È vitale che il loro impegno e la loro professionalità siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti, non solo nella giornata internazionale, ma ogni giorno”.

In un contesto sanitario di innovazione continua, sotto il profilo specialistico, della tecnologia e dei protocolli diagnostici, ancor più che in passato, riconosciamo la centralità del personale infermieristico in ognuno dei contesti in cui operano – afferma il Direttore Generale ISS Francesco Bevere -. La crescita delle competenze e dell’autonomia professionale arricchiscono il loro profilo tecnico e rendono il sistema sanitario pronto a rispondere in maniera efficace ai bisogni di salute e alle esigenze della nostra comunità. Ogni giorno, 24 ore su 24, gli infermieri dimostrano una straordinaria dedizione tecnica, specialistica e umana, ineguagliabili e queste qualità li rendono insostituibili. Con sincera gratitudine, ringraziamo ognuno di loro anche per l’impegno profuso e per la passione che caratterizzano ogni loro azione”.

Per il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino Luca Tinti, “Gli infermieri sono un pilastro fondamentale del sistema sanitario e un sistema sanitario che pone al centro la persona non può prescindere dall’avere infermieri adeguatamente formati, supportati e valorizzati. Come Ordine abbiamo scelto per la Giornata Internazionale dell’Infermiere 2025 lo slogan ‘L’infermiere si prende cura di te, ovunque tu sia’ perché gli infermieri sono il motore della sanità di oggi e si fanno custodi della salute delle persone offrendo orientamento, supporto e competenze specialistiche nei vari contesti in cui l’utente può trovarsi nel corso della vita. Investire nella formazione degli infermieri e nel riconoscimento del loro ruolo è essenziale per migliorare l’efficacia e l’appropriatezza del servizio che forniamo ai cittadini. Riconoscere la centralità del loro contributo permette un miglioramento tangibile nella qualità della vita di ognuno di noi e rafforza il tessuto sociale della nostra comunità”.

Ufficio Stampa, 11 maggio 2025