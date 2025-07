Giornata Mondiale Fair Play San Marino: lunedì 8 settembre 2025 ore 21 alla Sala Polivalente Auiditorium Little Tony di Serravalle

Nella Repubblica di San Marino il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) promuove e organizza la Giornata Mondiale Fair Play fin dall’anno 2017 in cui Cultura, Etica, Fair Play e Sport si incontrano con emozioni positive nel diffondere ideali e valori fondamentali.

• lo sport, quando viene praticato con fair play, aiuta a sviluppare una migliore comunità fatta di persone migliori, migliora l’istruzione e promuove pace e armonia.

• il fair play insegna valori come il rispetto, l’integrità, la solidarietà, la tolleranza, l’inclusione, la fraternità, la condivisione, lo scambio, nonché l’autocontrollo e l’autosviluppo.

• il fair play ha un impatto su concetti e questioni più ampie dello sport, tra cui l’integrità, l’uguaglianza e la pari opportunità, l’inclusione sociale e la disabilità, la razza e la parità di genere.

• il fair play combatte il baro, il doping, le partite truccate, le scommesse illegali, il gioco d’azzardo illegale, il riciclaggio di denaro sporco, le molestie e qualsiasi forma di violenza fisica e morale.

• i valori olimpici e l’olimpismo stesso si raggiungono attraverso la dimostrazione di fair play.