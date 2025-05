“Giornata storica per Coriano. Il Tropical Coriano per la prima volta in serie D. Grande orgoglio per una vittoria frutto di impegno, perseveranza e sacrifici”

La dichiarazione congiunta della senatrice e vicesindaco di Coriano Domenica Spinelli e dell’assessore allo Sport del comune di Coriano, Anna Pecci oggi allo stadio “Romeo Neri”

Coriano, 11 maggio 2025 –”Il Tropical Coriano vola in serie D con una partita da cardiopalma . La vittoria odierna allo Stadio “Romeo Neri” sul Mezzolara sconfitto per 1-0 è la prima storica promozione in serie D di una squadra calcistica corianese. Oggi non ha vinto solo il Tropical Coriano ma ha vinto una città intera. Siamo felici e orgogliose di questo grande risultato, siamo certe che il Tropical in serie D saprà dire la sua e confermare le grandi emozioni che questi ragazzi ci hanno fatto provare. Oggi si è avverato il coronamento di un sogno. Sacrifici, impegno e perseveranza di una squadra e della sua dirigenza che ha messo il cuore per arrivare a questo risultato. Lo sport è vita, gioia, condivisione, spirito di fratellanza, l’amministrazione e la comunità di Coriano sono al vostro fianco”.

Così la senatrice e vicesindaco di Coriano Domenica Spinelli e l’assessore allo Sport del comune di Coriano, Anna Pecci dopo aver assistito all’incontro di oggi pomeriggio allo stadio Romeo Neri.

In foto Spinelli, Pecci con presidente Tropical Coriano Tiziano Marzi.

