Giovane arrestato a Bologna per spaccio: sequestrati cocaina e contanti

Nel corso di un controllo mirato alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere di Casteldebole, a Bologna, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un giovane di 22 anni, di origine straniera, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato durante un servizio di pattugliamento nel capoluogo emiliano, quando i militari hanno fermato un’automobile con a bordo due persone. Alla vista delle forze dell’ordine, uno dei giovani ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito i Carabinieri, spingendoli a procedere con un controllo più approfondito.

Nel corso dell’ispezione, è stata trovata in possesso del 22enne una quantità di 12 grammi di cocaina, già suddivisa in 9 dosi pronte per la vendita. L’attività investigativa si è poi estesa all’abitazione del giovane, dove sono stati scoperti materiali utilizzati per il confezionamento delle dosi e circa 1.900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Tutta la sostanza stupefacente, insieme al denaro e al materiale rinvenuto, è stata sequestrata dai Carabinieri. Il 22enne è stato immediatamente arrestato e, su ordine della Procura della Repubblica, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

L’operazione testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel territorio bolognese, garantendo sicurezza e legalità alla comunità.