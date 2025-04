Giovani Democristiani sammarinesi (GDC): ”COUNCIL MEETING YEPP A TORINO”

Dal 10 al 13 ottobre si è tenuto a Torino l’evento dello Yepp, “Shaping International Relations: The Global Impact of Migration Trends”. Ha visto la partecipazione di relatori di alto profilo, tra cui il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il Parlamentare Alessandro Battilocchio. Tra i partecipanti, ha preso parte anche Sara Marinelli, responsabile internazionale dei Giovani Democratici Cristiani (GDC).

Il tema centrale dell’incontro è stato l’importanza della migrazione legale come risposta alla carenza di personale in Europa, insieme alla necessità di trasferire competenze alle persone che decidono di tornare nei loro Paesi d’origine. Questi argomenti sono stati ulteriormente approfonditi con la discussione sul piano Mattei per l’Africa, che mira a rafforzare i legami tra Europa e continente africano.

Durante il Council Meeting di sabato, sono state approvate diverse mozioni significative, tra cui il sostegno all’innovazione europea attraverso il finanziamento di start-up e una proposta per snellire i tempi di adesione di nuovi Paesi all’UE.

I delegati del Libano hanno condiviso testimonianze sulla situazione attuale nel loro Paese, mentre i rappresentanti della Georgia hanno espresso il desiderio di avvicinarsi all’Europa, distaccandosi dalla Russia. I rappresentanti della Moldavia hanno discusso del prossimo referendum riguardante l’ingresso nell’Unione Europea.

Come GDC, riteniamo cruciale che San Marino partecipi a eventi come questo per contribuire attivamente ai dibattiti internazionali e lavorare verso un’Europa più coesa e inclusiva, in cui ogni voce, anche quella dei piccoli Stati, possa avere un ruolo significativo nel processo di integrazione e sviluppo comune.

Ufficio Stampa GDC