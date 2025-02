Giovani Scout tratti in salvo dal Soccorso Alpino a Sant’Agata Feltria

Martedì 6 agosto, la serata si è conclusa con un’operazione di salvataggio da parte del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna, che ha tratto in salvo cinque giovani scout sedicenni in difficoltà nei pressi di Sant’Agata Feltria. I ragazzi, due provenienti da Bologna e tre da Ferrara, avevano perso l’orientamento mentre esploravano una zona particolarmente difficile e impervia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22:00, quando i giovani, resisi conto di non poter trovare una via di uscita, hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino. Tre squadre della stazione di Monte Falco sono state immediatamente mobilitate.

Grazie alla prontezza e all’efficacia dei soccorritori, il gruppo è stato localizzato dopo circa un’ora di ricerche in una zona impervia. L’operazione di evacuazione, durata anch’essa circa un’ora, si è conclusa poco prima delle 2:00 del mattino, portando tutti i ragazzi in salvo senza che nessuno di loro avesse riportato ferite o malori.

Secondo quanto riportato dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, i giovani erano ben equipaggiati ma non sufficientemente esperti per affrontare il terreno accidentato in cui si erano avventurati. La collaborazione tra i soccorritori e la Centrale Operativa del 118 è stata fondamentale per il buon esito dell’operazione.