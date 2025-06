Giovanissima riminese denuncia di aver subito uno stupro di gruppo in Salento: indagini in corso

La giovane era in vacanza con tre amiche a Marina di Mancaversa. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo un incontro in un bar di Gallipoli. Una vacanza che si è trasformata in un incubo per una giovane turista riminese, che ha denunciato di essere stata violentata da tre ragazzi durante la notte scorsa nella località balneare di Marina di Mancaversa, frazione costiera del comune di Taviano, sul versante ionico del Salento.

Secondo quanto riportato ai carabinieri, la ragazza – di età compresa tra i 23 e i 25 anni come le sue tre amiche con cui aveva preso in affitto un appartamento per le vacanze – avrebbe subito un’aggressione sessuale di gruppo dopo aver conosciuto quattro ragazzi del posto in un bar di Gallipoli.

I giovani erano poi stati invitati nell’abitazione delle ragazze. L’episodio denunciato sarebbe avvenuto in quella stessa casa. Una delle giovani, in un momento di intimità con uno dei ragazzi all’esterno dell’appartamento, sarebbe stata raggiunta da altri due del gruppo, che l’avrebbero costretta a subire violenza sessuale.

Conferme mediche agli abusi

Portata in ospedale, i medici hanno riscontrato segni compatibili con ripetuti abusi e tracce evidenti di violenza fisica, confermando quanto riportato dalla vittima.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Al momento non risultano fermi ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo per non compromettere l’inchiesta in corso.