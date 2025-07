Giovanni Trentin vince il 53° San Marino Rally ed entra nella storia

Il pilota di Aci Team Italia, con Alessandro Franco, su Skoda Fabia RS Rally2, si aggiudica la quarta gara del Campionato Italiano Rally Terra e conquista, con i suoi 18 anni e sei mesi, il primato del più giovane vincitore nella storia dei campionati italiani di rally. Altro record di un rally incredibile, la vittoria assoluta di una vettura Rally3 in una prova speciale di una serie tricolore: autore il ventiduenne Matteo Fontana, navigato da Arnaboldi, con la Ford Fiesta. Ottima la regia organizzativa di FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese.

COMUNICATO STAMPA N. 5 – FINALE

13 luglio 2025

Repubblica di San Marino. È Giovanni Trentin, trevigiano, diciotto anni compiuti nello scorso mese di gennaio, il vincitore con pieno merito e con una freddezza da pilota consumato di un 53° San Marino Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra che, come spesso nella sua lunga e ricca storia, ha offerto un percorso complesso e tecnico e uno svolgimento con colpi di scena a ripetizione. E Trentin entra di diritto nella storia dei rally dei campionati tricolori come il più giovane vincitore di sempre. Affiancato da Alessandro Franco a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 by Delta Rally gommata Pirelli, Trentin ha imposto la sua legge già nel corso di tappa uno. Ceduto il comando per una sola prova ad inizio tappa due, lo ha ripreso con autorità e grande consapevolezza, per non lasciarlo più fino al traguardo, gestendo anche il tentativo di ritorno di Ciuffi. E alla fine non si scompone più di tanto, questo ragazzo, proveniente dal vivaio di ACI Team Italia e già impegnato in gare di mondiale WRC2. “Voglio anzitutto dedicare questa vittoria all’amico Matteo Doretto e anche a Claudio Bortoletto. La gara è stata impegnativa, ho dovuto essere accorto sul viscido di inizio tappa due, ma poi quando si è trattato di attaccare per difendere il primo posto ho spinto forte e mi sono divertito un sacco!”

Tommaso Ciuffi, con Cigni, conquista un secondo posto finale con la Skoda Fabia RS by Erreffe che nei primi due terzi di gara non sembrava alla portata del pilota fiorentino. Nel finale Ciuffi ha ritrovato un po’ di grinta e, aiutato anche da qualche ritiro eccellente, è risalito in classifica e soprattutto in campionato.

Torna ad essere clamoroso il San Marino Rally nel terzo gradino del podio. Artigliato nel finale dal ventiduenne comasco Matteo Fontana, in palla più di sempre, con il fido Alessandro Arnaboldi. Un piazzamento mai raggiunto da una piccola Rally3, in questo caso la Ford Fiesta, in una gara di Campionato Italiano e che il figlio e nipote d’arte fa volare anche nel Mondiale di categoria. Resta anche la grande sensazione di quel fantastico assoluto scolpito da Fontana davanti a tutti sui circa nove chilometri e mezzo della prova speciale n. 7 Piandimeleto Lunano.

Nei primi quattro posti di una classifica davvero fuori dal comune troviamo un diciottenne e due ventiduenni, con al secondo posto il più “anziano” di trentuno primavere. Quarto alla fine infatti si è piazzato il finlandese Benjamin Korhola, con Ohman e la Toyota GR Yaris Rally2 Step Five gommata MRF. Che ha raddrizzato in parte un “San Marino” partito male con una “toccata” nelle prove libere che gli ha impedito di disputare la Prova di Qualificazione. Per lui ha significato partire per primo e “spazzare” per due giorni speciali “allagate” di ghiaia. Ha spinto, ha rischiato, ha fatto dei gran tempi sulle ripetizioni, per vedersi però sfuggire il podio nell’ultimo impegno, per la zampata incredibile di Fontana.

I distacchi degli inseguitori dal quinto in poi si fanno piuttosto consistenti. Il ritmo impresso alla gara su fondi sterrati impegnativi e insidiosi ha fatto anche vittime illustri. Tra queste spiccano i capottamenti che hanno tolto dalla competizione le tre Skoda Fabia RS Rally2 del leader al momento Alberto Battistolli, con Scattolin, di Fabio Farina, con Raccuia e di Christian Tiramani, affiancato da Farnocchia, quando era secondo.

Tra le Due Ruote Motrici impegnate nella Coppa tricolore all’interno del CIRT, in una sfida tra Peugeot 208 Rally4 alla fine l’ha spuntata il trevigiano Marco Zanin, con De Guio, che è riuscito a recuperare il ritardo per una foratura, grazie alla quale era andato in testa l’aretino Davide Bartolini, con Selva. Che però nell’ultima speciale foravano, perdevano due minuti e precipitavano terzi di 2RM, superati anche da Manuele Stella, con Refondini.