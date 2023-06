Giovedì 15 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Titano si terrà il concerto “Opera Chun-Hyang Gala Concert, promosso dal consolato onorario di San Marino presso la Repubblica di Corea

CONCERTO PROMOSSO DAL CONSOLATO ONORARIO DI SAN MARINO PRESSO LA REPUBBLICA DI COREA

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che il prossimo giovedì 15 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Titano si terrà il concerto “Opera Chun-Hyang Gala Concert”, promosso dal Console Onorario di San Marino presso la Repubblica di Corea e patrocinato dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e Cultura.

La Console Onoraria a Seul, Lee Soyoung, ha voluto promuovere questa iniziativa per meglio far conoscere le realtà artistiche e musicali coreane, portando artisti nazionali di primo livello che si confronteranno con interpreti europei, tra i quali primeggia il tenore sammarinese Luca Grassi.

Il concerto è destinato a diventare un momento di ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’ingresso è gratuito.

San Marino, 12 giugno 2023/1722 d.f.R.