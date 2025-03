Giulia Cecchettin, oggi era il giorno della laurea. Prof: “Spero raggiunga presto questo traguardo”

Oggi il presidente della Commissione Stefano Tomasin ha rivolto un augurio alla 22enne scomparsa da sabato

Giulia Cecchettin si sarebbe dovuta laureare oggi. La ragazza di Vigonovo in provincia di Venezia è, invece, scomparsa da sabato insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta di Torreglia nel padovano. Sono entrambi studenti dell’Università di Padova. E proprio a Giulia è andato oggi il saluto del presidente della Commissione di laurea in Ingegneria biomedica dell’Università di Padova, Stefano Tomasin, in occasione della proclamazione dei laureati. “Un pensiero particolare va a Giulia che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l’esame di laurea – ha detto il Prof. Tomasin -. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti nell’augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea”.

ADNKRONOS