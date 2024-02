Giulia: Cirnelli perito di parte della famiglia Cecchettin

Verificata ed esclusa la possibile incompatibilità

L’anatomopatologo Antonello Cirnelli è stato nominato perito di parte della famiglia di Giulia Cecchettin.

Il medico si era occupato, sabato scorso, per conto della Procura di Pordenone, dell’ispezione esterna sulla salma della studentessa padovana subito dopo il rinvenimento del corpo nei boschi sopra Barcis.

Siccome la titolarità dell’indagine è in capo alla Procura di Venezia, in quanto il primo reato accertato è il sequestro di persona, l’incarico di eseguire l’autopsia per la pubblica accusa sarà assegnato a un professionista locale.

Questa mattina, verificata l’assenza di motivi ostativi, visto che Cirnelli aveva comunque avuto parte attiva nell’inchiesta, è stata autorizzata l’assunzione del nuovo incarico per conto della famiglia, che sarà formalizzato nelle prossime ore.

ANSA