Giulia Muratori: “Rinnovare il presente per costruire il futuro di San Marino” (l’intervista di David Oddone)

Giulia Muratori, neo Segretaria di Libera, si trova alla guida di un partito che mira a consolidare il centro-sinistra in un momento storico forse unico. Il suo impegno si articola tra il rilancio della questione morale, la sostenibilità e il dialogo tra forze politiche molto diverse. Nell’intervista, affronta temi centrali come la crisi demografica, il diritto alla casa e la sanità, senza tralasciare la necessità di rafforzare il coinvolgimento dei giovani e gli altri partiti della coalizione.

Quali sono le principali priorità di Libera per il prossimo futuro?

“Libera si è sempre distinta per la sua attenzione al bene comune e alla giustizia sociale. La nostra priorità è affrontare le grandi sfide del nostro tempo: la crisi demografica, il diritto alla casa e la sanità. Desideriamo promuovere politiche che sostengano le famiglie, favorendo un migliore equilibrio tra lavoro e vita familiare e introducendo incentivi economici legati all’adozione dell’ICEE. Allo stesso tempo, in attesa delle conclusioni elaborate dalla Commissione speciale sull’andamento demografico da poco nominata, intendiamo favorire la natalità offrendo servizi più accessibili, pensiamo ad esempio alla possibilità di riorganizzare i posti disponibili negli asili nido e ad ampliare l’offerta formativa dei centri estivi per una maggiore copertura del periodo estivo.

Sulla questione abitativa, a breve verrà depositato un progetto di legge per garantire un accesso equo al diritto alla casa, favorendo politiche che tutelino i giovani e le famiglie a basso reddito e per introdurre canoni di affitto calmierati con l’obiettivo di stimolare il mercato e di abbassare un po’ i prezzi, in alcuni casi eccessivi e difficili da sostenere.

In ambito sanitario, crediamo nella necessità di potenziare la prevenzione e la medicina di base, insieme ai servizi di assistenza domiciliare, per garantire un sistema sanitario pubblico, universale e sostenibile.

Ogni nostra azione sarà accompagnata da una visione concreta e da una forte spinta per le riforme istituzionali e sociali necessarie per modernizzare il Paese”.

Durante il Congresso di Libera si è parlato molto della questione morale. Che significato ha per il partito?

“La questione morale è un pilastro della nostra azione politica. Per Libera, significa trasparenza, integrità e responsabilità, principi che devono guidare ogni aspetto della vita pubblica. Crediamo che la politica debba essere un servizio, non un privilegio, e siamo determinati a costruire un modello amministrativo che risponda ai bisogni dei cittadini con onestà e coerenza. Questo si traduce in un impegno costante nel vigilare contro qualsiasi interesse particolare e nel garantire che il nostro operato sia sempre improntato al bene comune. La questione morale non è solo uno slogan: Libera è nata con l’obiettivo di restituire ai sammarinesi fiducia in una politica trasparente e integra. Un impegno che continueremo a portare avanti con determinazione, perché riteniamo che in politica la competenza sia fondamentale, ma è l’onestà a conferirle vera dignità”.

Qual è il ruolo dei giovani nella visione politica di Libera?

“I giovani rappresentano il nostro futuro e crediamo fermamente nella necessità di investire nella loro formazione e nel loro sviluppo. Personalmente, ho avuto la fortuna di formarmi anche all’estero grazie a programmi come Erasmus, e penso che sia fondamentale offrire queste opportunità a tutti i giovani sammarinesi. Vogliamo creare un patto generazionale che li renda protagonisti attivi del cambiamento, dando loro spazio e responsabilità all’interno delle istituzioni e della società. Ciò include misure per incentivare il loro ritorno in Repubblica dopo percorsi di studio o lavoro all’estero, garantendo opportunità lavorative qualificate e un ambiente che favorisca la loro crescita”.

La gestione del debito è stato un tema dirimente in campagna elettorale. Qual è la posizione di Libera?

“Il debito pubblico rappresenta una sfida complessa, ma affrontabile con una visione a lungo termine. Proponiamo un piano che coniughi rigore nella spesa pubblica, equità fiscale e crescita economica. È necessario eliminare sprechi e spese inutili, orientando le risorse verso investimenti strutturali e strategici. Libera crede in una politica che non sia basata su promesse irrealistiche, ma su interventi concreti per garantire la tenuta dello Stato e dare respiro all’economia”.

Come valuta le relazioni con gli altri partiti della coalizione?

“La collaborazione tra i partiti della coalizione è essenziale per garantire stabilità e progresso. Con il Psd ci sono state incomprensioni, ma siamo fiduciosi che troveremo una sintesi. Il nostro obiettivo è costruire un centro-sinistra coeso, capace di affrontare le sfide comuni senza perdere di vista i valori che ci uniscono. Con la Democrazia Cristiana, ma anche con Alleanza Riformista ed Elego, il dialogo è costante per raggiungere gli obiettivi prefissati e siamo impegnati insieme per affrontare con responsabilità i problemi del Paese. Libera si impegna a mantenere aperto un confronto costruttivo, orientato al bene del Paese e a garantire un futuro migliore e più equo per tutti i cittadini”.

David Oddone

(La Serenissima)