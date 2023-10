Gli archivi della politica del Titano nel nuovo libro dell’Università di San Marino: mappature e analisi su un patrimonio a rischio

Gorgolini: “Alcuni fondi sono conservati in condizioni non ideali, bisogna intervenire”



“Occorre maturare la consapevolezza che alcuni dei nuclei documentali prodotti dai politici sammarinesi, fra i quali possiamo rintracciare documenti scritti, fotografie, manifesti e centinaia di supporti audiovisivi analogici e digitali, sono a rischio di dispersione”. Questa, nelle parole del docente Luca Gorgolini, la dinamica più urgente emersa da una ricerca dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino che ha condotto alla pubblicazione di un libro nel quale viene analizzato un totale di trenta fondi, tratteggiandone la misura e le caratteristiche, lo stato di conservazione, l’eventuale possibilità di consultazione e non solo.

Il volume, intitolato “La politica a San Marino – guida agli archivi dei partiti e delle personalità politiche”, verrà presentato domani, 20 ottobre, ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina in un’udienza in programma a Palazzo Pubblico.

Nelle oltre 150 pagine del libro viene messo ai raggi x un patrimonio storico e culturale attualmente nelle mani di sigle istituzionali, associazioni, famiglie e singole persone: “Attraverso questo lavoro – spiega Gorgolini insieme all’ex sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato Italiano, Stefano Vitali – abbiamo purtroppo trovato conferme rispetto alle nostre preoccupazioni. Alcuni fondi sono conservati in condizioni non ideali e non sono di fatto consultabili. Bisogna quindi intervenire al più presto, riordinando e digitalizzando il materiale per facilitarne la fruizione. Altrimenti – avverte l’accademico – corriamo il rischio di vedere perduto un insieme prezioso di fonti necessarie per ricostruire la storia politica della repubblica nella seconda metà del Novecento”.

In quest’ottica e nella cornice della ricerca, finanziata dall’Ateneo sammarinese e sviluppata su oltre due anni di attività, nel dicembre scorso l’Università di San Marino aveva organizzato un seminario di formazione gratuito sulla gestione dei database e la conservazione degli archivi digitali rivolto a partiti e movimenti, sigle sindacali, enti e altre realtà, con in cattedra accademici e professionisti attivi in istituzioni culturali di primo piano come la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

“Il problema – prosegue Gorgolini, coordinatore di un progetto che ha coinvolto fra le altre cose l’analisi di oltre 2mila faldoni nei quali sono raccolti documenti che messi in fila si svilupperebbero per oltre 300 metri – è che in alcuni casi i documenti sono conservati in luoghi non facilmente accessibili e non c’è personale formato in grado di agevolare il lavoro di studio dei ricercatori”.

In questo senso, una delle soluzioni ipotizzate è rappresentata dalla creazione di un sito web chiamato a raccogliere tutto il materiale, diviso per fondi e in apposite sezioni, con la possibilità di effettuare ricerche per parole chiave e agevolare così la consultazione di studiosi e semplici utenti interessati ad approfondire alcune pagine della storia politica sammarinese. Sarebbe così possibile, da un qualsiasi computer, accedere per esempio ai volantini diffusi nel maggio del 1970 dal Partito Comunista Sammarinese contro il ruolo degli Stati Uniti nella guerra in Cambogia, oppure a una vasta collezione dedicata all’Arengo.

Lo studio ha coinvolto accademici dell’Università di San Marino come Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, e Massimo Mastrogregori, direttore del Centro di Studi Gramsciani, insieme a collaboratori e rappresentanti istituzionali. Fra loro il direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli, che nel libro ha curato un capitolo dedicato alle norme e alle pratiche per l’archiviazione digitale sul Titano.

Il volume, edito dall’Università di San Marino, è disponibile nelle librerie e online.