Gli auguri di Natale del Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini. Ieri sera il brindisi con i cittadini in Sala Isotta

Il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, fa un riassunto delle recenti attività e progetti della squadra di governo del comune. La squadra è impegnata a migliorare Coriano e renderlo sempre più bello e vivibile. Nonostante le difficoltà, l’amministrazione si impegna a guardare avanti con fiducia e ottimismo, mantenendo saldo il proprio obiettivo di risultato.

Durante la stagione estiva, Coriano ha ospitato eventi innovativi che hanno attirato numerosi visitatori. Tra questi, la fiera del Sangiovese e iniziative organizzate dalle associazioni locali per promuovere le bellezze naturali del territorio. Inoltre, la Fiera dell’oliva ha registrato un grande successo, ottenendo il prestigioso patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare.

Il Teatro Corte di Coriano, oggetto di investimenti per migliorare l’efficienza energetica e le attrezzature sceniche, rappresenta un punto di riferimento per la cultura teatrale nella provincia di Rimini.

L’amministrazione si impegna a realizzare nuovi poli scolastici e impianti sportivi, cercando di ottenere finanziamenti e aumentando il personale comunale dedicato a questi progetti. Inoltre, sono in corso lavori di valorizzazione e abbellimento dei parchi pubblici di Coriano e sono stati ottenuti finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche per un valore di circa tre milioni di euro.

Il Sindaco ringrazia i dipendenti comunali e la giunta per il loro impegno e sostegno nella realizzazione delle attività e dei progetti. Concludendo, il Sindaco afferma che l’amministrazione continua a lavorare duramente per mantenere alto il nome di Coriano e rispondere alle esigenze dei cittadini.