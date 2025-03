Gli eventi del fine settimana a San Marino

San Marino, 5 settembre 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il primo weekend di settembre.

Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini – 6-8 settembre

La MotoGP ritorna per il diciassettesimo anno consecutivo al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Tre giorni di spettacolo in pista e di eventi a San Marino e sulla Riviera di Rimini, che come da tradizione,

accompagneranno lo show al Misano World Circuit dove lo scorso anno sono arrivati oltre 140mila spettatori nel

weekend, accolti in un vero e proprio parco dei motori.

Misano World Circuit.

Biglietti: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp/

Info e prenotazioni: T 800 214728 – info@misanocircuit.com

Copertina / Il Musical col vizietto – 6 settembre

Mascara & Pailettes – Interpretato da Qaos. Segue live performance e Dj set con Janina Stars.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico

Apertura cancelli e stand gastronomici alle ore 18.30

Biglietti: € 7,00 adulti / € 5,00 ridotti (dai 6 ai 14 anni)

Info e biglietti: www.sanmarinowelcome.com/copertina-2024

Concerto Banda Militare – 6 settembre

Tradizionale concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta.

Piazza Grande, Borgo Maggiore

Ore 21.15

Ingresso gratuito

Info: www.bandamilitaresanmarino.org

The Space Race – 7 settembre

The Space Race 24 è l’evento esclusivo dedicato agli appassionati di auto sportive che permette di godere di un

emozionante giro di 2 ore attraverso paesaggi spettacolari, con partenza dal San Marino Outlet Experience, per poi

concludere la giornata al P7.

Partenza da San Marino Outlet Experience.

Info e prenotazioni: info@thespacesm.com / https://thespace-race.com

Copertina Closing Party – 7 settembre

“Il nostro GNiente per cui eccitarsi” – Spettacolo comico diretto, scritto e interpretato dai Bromance in esclusiva per

Copertina e Dj set con Under Music.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico

Apertura stand gastronomici e Dj set alle ore 18.30

Biglietti: € 7,00 adulti / € 5,00 ridotti (dai 6 ai 14 anni) – Info e biglietti: www.sanmarinowelcome.com/copertina-2024

Bunta’s Car Meeting – 7 settembre

Esposizione di auto giapponesi.

Parcheggio Multieventi, Serravalle

Orario: dalle ore 14.00

Ingresso gratuito per i visitatori / € 10,00 per esposizione e gare comprese

Info e prenotazioni: www.facebook.com/buntascarmeeting/ ; buntascarmeeting@gmail.com

Giornata Fair Play – 7 settembre

Appuntamento per tutti gli sportivi e non solo.

Sala Polivalente Auditorium Little Tony, Serravalle

Orario: 16.00

Info: comitatofairplaysm@gmail.com

11th International Rhythmic Gymnastics Tournament – 7-8 settembre

Torna l’appuntamento con la San Marino Cup 2024 di ginnastica ritmica.

Multieventi Sport Domus, Serravalle.

Info: T 335 8494205 – federginnasticasanmarino@live.it

Trame e Tramonti – 8 settembre

Un pic nic serale in una location unica per ammirare il Monte Titano e la Riviera.

Parco Montelupo, Torraccia

Orario: dalle ore 18.00

Info: rinascitaculturalersm@gmail.com

Palio Don Bosco – 8 settembre

Le sei frazioni di Borgo Maggiore si sfidano durante la Festa in onore di San Giovanni Bosco.

Piazza Grande, Borgo Maggiore

Orario: dalle ore 15.30

Info: paliodidonbosco@gmail.com

Grandi Mostre a San Marino

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 31 ottobre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo.

Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il

panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo,

ecclettismo e circolarità.

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Info: 0549 909421 – segreteria.istruzione@gov.sm – sanmarinoartecultura.com

Domenico Maria Belzoppi – fino al 6 settembre

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita

sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo

Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240419_Domenico_Maria_Belzoppi.html

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In

esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ainuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano

Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com

