Gli eventi del fine settimana a San Marino

San Marino, 12 giugno 2025 – Gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di giugno

Giornata Internazionale dello Yoga – 13 giugno

Venerdì 13 giugno alle ore 17.30 si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga. L’annuale evento, giunto alla sua 8° edizione, intende celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga proclamata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014. I partecipanti saranno guidati da maestri delle principali scuole di yoga sammarinesi che si susseguiranno sul palco per illustrare le loro posizioni.

Previsto anche uno spazio dedicato allo yoga per i bambini e buffet riservato ai partecipanti a conclusione della pratica dello yoga.

Cava dei Balestrieri, Centro Storico di San Marino

Orario: a partire dalle ore 17:30

Evento gratuito

I partecipanti devono essere muniti di tappetino e acqua

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20250613_International_Yoga_Day.html#

Small Countries Association Men’s Volleyball Championship 2025 – dal 13 al 15 giugno Campionato di pallavolo maschile dei Piccoli Stati d’Europa. Torna in Repubblica il volley internazionale; un evento continentale maschile che darà la possibilità agli appassionati di assistere ad una tre giorni di gare. Quest’anno si contenderanno il titolo: Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia e San Marino.

Palestra “Alessandro Casadei”, Serravalle

Orario: dalle 17:30 alle 20:30

Evento gratuito

Info: www.fspav.sm

La Via in Festa – 14 giugno

Una giornata di allegria, musica e condivisione. Un’occasione per vivere una giornata all’insegna dell’incontro, della cultura e del divertimento con: food truck&drink, musica dal vivo, artisti di strada, intrattenimento per bambini, artigianato e tanto altro.

Piazzale Nazioni Unite e Via Gino Giacomini, San Marino Città

Orario: dalle 17:00 alle 24:00

Evento gratuito

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20250614_Via_Gino_in_festa.html

La Titanica – 15 giugno

La Titanica è una ciclostorica non competitiva per bici d’epoca che si svolge nell’antica Repubblica di San Marino e nei comuni di San Leo e Verucchio. L’evento si rivolge a tutti gli appassionati di ciclismo che vogliono vivere un’esperienza unica, alla scoperta dei suggestivi paesaggi della Romagna e del Monte Titano.

Piazza Grande, Centro Storico di Borgo Maggiore, partenza e arrivo

Orario: dalle 8:30

Info: www.latitanica.org

The Purple Night. Senhit & Friends – 15 giugno 2025

A San Marino va in scena “The Purple Night”, il night show sotto le stelle ideato e condotto da Senhit per festeggiare i 15 anni della Repubblica all’Eurovision. Tra musica, risate e spettacolo, Senhit accoglie sul palco alcuni dei protagonisti che hanno rappresentato San Marino all’Eurovision, in una serata unica fatta di live, talk e momenti condivisi. Un’esperienza coinvolgente, tra scenografie viola, dancing e tanta energia.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino

Orario: 20:30

Evento gratuito

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20250615_Senith.html#

A.C.S./A.S.S. Motorshow – 15 giugno

A.C.S. Motor Show è la manifestazione organizzata da oltre 20 anni da Automobile Club San Marino – Automotoclub Storico Sammarinese. Nato come evento statico, si è trasformato negli anni in un raduno dinamico per mezzi storici a due e quattro ruote.

Aeroclub San Marino – Strada Montelupo, Torraccia – San Marino

Orario: dalle 9:00

Info: www.automobileclub.sm

Mille miglia in moto nei Borghi più belli d’Italia – 15 giugno

Una rievocazione della prima ed unica edizione in Italia che risale al 1949. La partecipazione, a livello internazionale, sarà aperta a moto storiche a partire dal 1949 fino al 1980: una passarella di meraviglie che partiranno ogni giorno da San Marino per farci ritorno dopo aver visitato i Borghi della Romagna, terra di motori. Dal 16 al 21 giugno la manifestazione proseguirà verso altri Borghi.

Centro Storico, San Marino

Evento gratuito

Orari: alle 17:30 sfilata delle moto

Info: www.facebook.com/wonderitalymoto

Mostre

L’?cole de Paris. Da Toulouse Lautrec a Modigliani – fino al 7 luglio

La mostra promossa da Geko Gold Arte con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura è un viaggio nell’arte moderna parigina e nel mondo di Modigliani. Per la prima volta a San Marino, una rassegna con oltre 100 opere dedicate agli artisti del movimento nato a Parigi nei primi del Novecento. In mostra anche il “Piccolo nudo rosso” di Modigliani.

Museo di Stato

Piazza Titano, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 – 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11, Pass Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/museoStato.html

Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925.

Museo del Francobollo e della Moneta.

Piazza Garibaldi, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 – 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11; Pass Ridotto €8; Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html

San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino.

Museo del Francobollo e della Moneta

Piazza Garibaldi, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 – 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11, Pass Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html

Ufficio Stampa