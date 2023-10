Gli eventi del fine settimana a San Marino  

San Marino, 30 ottobre 2023 – Gli appuntamenti della settimana a San Marino.

La Casa dei Fantasmi – 31 ottobre, 1 novembre

La suggestiva Sala Mostre al Piano Terra della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà lo spettacolo itinerante “La Casa dei Fantasmi”, un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per tutti i piccoli spettatori. Gli straordinari attori del Teatro della Clavicola interpreteranno i fantastici protagonisti, portando il pubblico in un mondo incantato e divertente, tra risate e suspense.

Segreteria di Stato per il Turismo, Contrada Omagnano, 20 – dalle ore 16.00 alle 20.00.

L’ingresso a piccoli gruppi è gratuito e senza prenotazione.

Il percorso avrà una durata di 15/20 minuti.

CioccolaTi – dal 31 ottobre al 5 novembre

Il dolce più goloso che ci sia arriva a San Marino con una veste tutta nuova, dove gli attori primari saranno proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti tra laboratori e dolci degustazioni. CioccolaTi, è il nuovo Festival del Cioccolato nel pieno Centro Storico della Repubblica tra Via Donna Felicissima, Via Eugippo e Cava dei Balestrieri.

Centro Storico, Città di San Marino. Ingresso gratuito.

Martedì 31 ottobre dalle 15.00 alle 20.00.

Da mercoledì 1 a domenica 5 novembre dalle 10.00 alle 20.00.

Programma completo qui: https://bit.ly/cioccolatiSanMarino

Info: T 333 5665874 – [email protected]

San Marino Numismatica 2023 – 4 novembre

Torna anche quest’anno San Marino Numismatica, l’expo-mercato per tutti gli appassionati di monete e medaglie. Sarà una giornata dedicata al collezionismo con la Divisione Filatelica Numismatica di Poste San Marino assieme a tanti commercianti ed esperti.

Centro Congressi Kursaal – dalle ore 10:00 alle 17:30.

Ingresso gratuito.

Info: [email protected]

32° Simposio Mondiale sugli oggetti non identificati – 4 e 5 novembre

Il Centro Ufologico Nazionale e l’International Coalition for Extraterrestrial Research organizzano la due giorni interdisciplinare Ufo Disclosure. Saranno presenti oratori da Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Portogallo, Spagna, Italia e San Marino. Coordinamento di Roberto Pinotti.

Centro Congressi Kursaal – dalle ore 10.00.

Ingresso: costo unico non modificabile 20 € per entrambe le giornate.

Info e prenotazioni: T 0549 995031 – www.fcoiaa.it/prodotto/simposio-san-marino-2023/



Rassegna Musicale d’Autunno: “Percussioni e altri rumori” – 5 novembre

In una alternanza di atmosfere e generi il Concerto di Rodolfo Rossi e NMPEnsemble è qualcosa di “Energetico”, una dose abbondante di vitamina “M”(usica).

Uno scriteriato manipolo di percussionisti attraverso un piccolo itinerario di geografia musicale tra tamburi, sonagli, xilofoni, mani, piedi e tutto ciò che fa rumore: tutto quello che c’è da vedere e da sentire sul mondo delle percussioni. Nel corso del XX e XXI secolo, le percussioni hanno assunto un ruolo importante nella musica, non solo per la loro componente ritmica, ma come strumenti espressivi e descrittivi.

Grandi musicisti hanno scritto per questo tipo di ensemble ed alcuni di questi verranno eseguiti in questa occasione, per un concerto energetico e piacevole da vedere ed ascoltare.

Teatro Titano, Centro Storico – ore 16.30.

Ingresso € 10,00.

Info: T 337 1008856 – [email protected]

Domagnano Halloween Party – 31 ottobre

Info: www.facebook.com/giuntadicastello.domagnano

San Marino International Padel Cup – 1-5 novembre

Info: www.facebook.com/sanmarinointernationalpadelcup

International Open Karate San Marino – 4-5 novembre

Info: www.usc.sm/evento/15-open-international-karate-of-san-marino-2023/

Halloween Ronde – 4-5 novembre

Info: www.facebook.com/halloweenronde

