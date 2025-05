Gli eventi del weekend a Misano Adriatico

Misano Adriatico, 31 luglio 2024 – Sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti per Misano Adriatico, quello in arrivo. Domani, come antipasto al weekend, in Piazzale Colombo a Portoverde torna “Note d’Estate”, la rassegna musicale curata dal Centro Musicale Vivaldi, in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico. A salire sul palco saranno i Mirò, Saxophone Quartet con il loro repertorio che mette in luce e valorizza le capacità timbriche, espressive e virtuosistiche di questo strumento così versatile. Un repertorio di nuove composizioni e improvvisazioni che compiono una rotta tra Oriente e Occidente: una sintesi originale tra le caratteristiche espressioni dello stile medio orientale con il jazz, la musica contemporanea e la world music.

Venerdì 2 agosto, sempre in Piazzale Colombo, è in programma una serata dedicata alla moda. In Piazza della Repubblica, invece, sarà protagonista il ballo con lo spettacolo dell’Orchestra Elena Cammarone.

Sarà un venerdì sera dedicato anche ai bambini, con il Mini Talent Show al Parco del Sole di Misano Brasile e, per la rassegna ‘Pane Burro e Burattini’, il Katastrofa Show a Misano Monte.

Sabato, in Piazza della Repubblica, torna il Varietà a cura di First Animazione, che domenica proporrà il tradizionale Welcome Show. Sempre domenica, si balla al Parco del Sole con i maestri Andrea e Nicole.

Dopo il World Ducati Week della scorsa settimana, sarà ancora un weekend per gli appassionati di motociclismo con le gare la CIV Racing Night, appuntamento clou del Dunlop CIV.

Al programma settimanale si aggiungono i numerosi mercatini in programma in varie location della zona mare (programma completo su visitmisano.it).

Comune di Misano Adriatico