Gli eventi in programma a Misano Adriatico fino a domenica

Misano Adriatico, 23 luglio 2025 – Sarà un altro weekend ricco di cose da fare a Misano Adriatico. Come antipasto al fine settimana, domani sera a Portoverde torna la rassegna musicale “Portoverde Fest”. A salire sul palco di Piazzale Colombo saranno “I Molleggiati”, che porteranno in scena il loro omaggio ad Adriano Celentano.

La musica, quella dance dei “Divina Show” sarà protagonista anche venerdì sera in Piazza della Repubblica con l’appuntamento “Friday Night”. Sempre venerdì, alle 21:30, in Piazza del Sole a Misano Brasile andrà in scena il “Family Night”, mentre in Piazzale Colombo a Portoverde l’Associazione Per la Difesa del Mare propone lo spettacolo di cabaret e burlesque della Scarlet Burlesque Accademy.

Sabato è il giorno del Varietà, appuntamento che ogni settimana attende cittadini e turisti in Piazza Repubblica alle 21:30, mentre domenica, al Parco del Sole di Misano Brasile, i maestri Andrea e Nicole sono pronti a far ballare il pubblico in “A tutto ballo”.

Sempre domenica sera, a Portoverde, andrà in scena il secondo Concorso d’Eleganza riservato ad auto storiche e supercars che era stato rinviato per maltempo lo scorso 6 luglio. Dalle 16:00 le vetture saranno esposte in Piazzale Colombo. Alle 18:30 spazio alle storie dei piloti della Formula 1 e alle 22:30 ci saranno le premiazioni. Ospite della serata il pilota Luca Drudi.

A Misano World Circuit, infine, torna l’appuntamento con la CIV Racing Night. Oltre alle gare del Campionato Italiano Velocità ci sarà un ricco programma di eventi. Sabato sera, poco prima dello start della gara serale, si potrà assistere allo spettacolare aviolancio dimostrativo dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive dell’Esercito Italiano. A seguire appuntamento alla MWC Square con il podio dei protagonisti e la festa con Dj Set di Giacomo Benda.

Comune di Misano Adriatico