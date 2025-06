Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di giugno

1000 Miglia – 19 giugno

Le splendide autovetture storiche della mitica 1000 Miglia tornano per la 43° edizione a colorare le contrade del Centro Storico. Quest’anno, per la prima volta, transiteranno a San Marino nel pomeriggio: passaggio della prima auto del “Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025” previsto alle 16.00 circa, passaggio della prima auto della “43° Rievocazione storica della 1000 Miglia” previsto alle 17.30.

Centro Storico di San Marino

Orario: a partire dalle ore 16.00 circa

Evento gratuito

Mille miglia in moto nei Borghi più belli d’Italia – 19 giugno

Una passarella di meraviglie che partiranno da San Marino per farci ritorno dopo aver visitato i Borghi della Romagna, terra di motori.

Area Parcheggio P2 Bus, Centro Storico San Marino

Evento gratuito

Info: www.facebook.com/wonderitalymoto

Corpus Domini – 19 giugno

La Repubblica di San Marino celebra la festa civile e religiosa con una suggestiva cerimonia che si svolge in centro storico secondo un protocollo rimasto pressoché invariato nel corso dei secoli. Centro Storico di San Marino

Orario: 9.00-12.00

Scopri il programma qui

San Marino Photo Cosplay – dal 20 al 22 giugno

Un numero selezionato di fotografi e cosplayer realizzerà set fotografici esclusivi usufruendo di una serie di location distribuite sul territorio e messe a disposizione da tutti e 9 i Castelli della Repubblica. Inoltre si svolgeranno dei workshop con esponenti di spicco nel panorama fotografico a tema cosplay. Novità di questa edizione: l’esperienza dei workshop sarà fruibile anche ai visitatori su prenotazione.

Castelli di San Marino

Orario: 9.00-20.00

Info: www.facebook.com/smphotocosplay – photocosplay@sanmarinocomics.com

On the Road Again Festival – 20 giugno

Serata a tema anni ’50 con motociclette, buon cibo, rock and roll e birra.

Cena a buffet e musica dal vivo con i Rock n Roll Kamikaze e Original Rock Band. Campo Bruno Reffi, Centro Storico San Marino

Orario: dalle 20.00

Ingresso: 30€ Cena + spettacolo; 10€ Ingresso dopocena con consumazione obbligatoria Info e prenotazioni qui

The Space Race 2 – 21 giugno

Torna l’evento esclusivo dedicato agli appassionati di auto sportive e delle emozioni ad alta velocità. Partenza dal San Marino Outlet Experience per un emozionante giro attraverso paesaggi spettacolari della Repubblica di San Marino. La giornata si concluderà poi a Campo Bruno Reffi, in centro storico. Seguirà una cena esclusiva per concludere l’evento.

Accesso gratuito all’esposizione delle auto al Parcheggio 7.

San Marino Outlet Experience, Campo Bruno Reffi, Parcheggio 7, Centro Storico di San Marino Orario: 13.00 – 22.00

Info: https://thespace-race.com/; info@thespacesm.com

Città dell’Aria – Volo ancorato in mongolfiera – 22 giugno

San Marino celebra simbolicamente la propria adesione al progetto Città dell’Aria con un’emissione filatelica speciale dedicata al tema. Nell’ambito delle iniziative legate all’emissione postale, presso il Parcheggio n. 7 di Città a San Marino, sarà presente una mongolfiera per il volo ancorato riservato esclusivamente a chi acquista il folder contenente il francobollo celebrativo, al costo di 10€ in loco e non sono previste possibilità di prenotazioni anticipate.

Il volo sarà effettuato fino ad esaurimento posti e compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Parcheggio 7, Centro Storico di San Marino

Orario: 19.00 – 21.00

Costo: comprensivo del folder contenente il francobollo celebrativo di 10€

Info: info@paesaggitaliani.it

Mostre

L’?cole de Paris. Da Toulouse Lautrec a Modigliani – fino al 7 luglio

La mostra promossa da Geko Gold Arte con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura è un viaggio nell’arte moderna parigina e nel mondo di Modigliani. Per la prima volta a San Marino, una rassegna con oltre 100 opere dedicate agli artisti del movimento nato a Parigi nei primi del Novecento. In mostra anche il “Piccolo nudo rosso” di Modigliani.

Museo di Stato

Piazza Titano, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 – 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11, Pass Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/museoStato.html

San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino.

Museo del Francobollo e della Moneta

Piazza Garibaldi, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 – 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11, Pass Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html

Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925.

Museo del Francobollo e della Moneta.

Piazza Garibaldi, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 – 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11; Pass Ridotto €8; Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html

