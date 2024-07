GLI EVENTI IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 23 luglio 2024 – Musica, ballo e rombo dei motori: tanti gli appuntamenti in programma questa settimana a Misano Adriatico, a cui si aggiungono quelli del World Ducati Week, l’atteso raduno dei Ducatisti.

Si comincia questa sera alle 21:00, al Parco del Sole di Misano Brasile, dove si ballerà con l’orchestra “I ragazzi di Romagna”. Alle 21:30, invece, è in programma il Kids Show in Piazza della Repubblica.

Domani, a Porto Verde, torna la rassegna canora Note d’Estate (ore 21:30). Sul palco di Piazzale Colombo si esibiranno i Luciferos, un Rock Acoustic Duo formato da Lucia Solferino (violino e voce) ed Eros Rambaldi (contrabbasso e cori). Di formazione classica la prima (violinista nella Ensemble Symphony Orchestra), di formazione jazzistica il secondo (contrabbassista nel Mosaic Jazz Collective), i due artisti uniranno i loro mondi sonori apparentemente lontani in un live caratterizzato da un cocktail di grandi classici del Rock, dagli anni 60 in poi con i pezzi storici Alternative/Grunge, passando dall’ Hard Rock al Glam fino ad arrivare ai giorni nostri.

Sempre in Piazzale Colombo, venerdì alle 21:00, ci sarà la presentazione del libro “John Kennedy Jr & Carolyn Bessette. Due icone immortali” di Maria Vittoria Melchioni e Ursula Beretta, giornaliste del Corriere della Sera. Al Parco del Sole, invece, serata dedicata ai più piccoli con il Mini Talent Show.

Venerdì entrerà nel vivo il World Ducati Week a Misano World Circuit: tre giorni di spettacoli mozzafiato e attività entusiasmanti, tra esibizioni, sessioni in pista e fuori, esperienze di guida e incontri con piloti e leggende Ducati.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, partendo da un giro di pista del circuito, la parata dei Ducatisti attraverserà le strade della Riviera per raggiungere Riccione. Sabato, invece, dopo le premiazioni della Lenovo Race of Champions, il paddock del Circuito di Misano ospiterà i food-truck e una line up di celebri DJ per una serata di festa.

Sabato sera, nella centrale Piazza della Repubblica, andrà in scena lo spettacolo Varietà. Domenica, infine, tradizionali appuntamenti con i maestri di ballo Andrea e Nicole, al Parco del Sole, e con il Welcome Show in Piazza della Repubblica.

Al programma settimanale si aggiungono i numerosi mercatini in programma in varie location della zona mare (programma completo su visitmisano.it).

