Gli infioratori di Fucecchio ospiti a San Marino

Gli infioratori di Fucecchio, un gruppo di artisti che realizzano opere floreali, sono stati ospiti di San Marino per un evento chiamato Infioritalia. Hanno creato due quadri floreali per conto dell’associazione nazionale delle infiorate artistiche. Successivamente, si sono impegnati a Cervaro, in provincia di Frosinone, per creare un quadro dedicato a Bergamo Capitale della Cultura 2023.

Questi due appuntamenti sono stati parte di una serie di eventi che portano il gruppo infioratori verso l’infiorata del Corpus Domini, che si terrà domenica 11 giugno. A partire dal 8 giugno, gli infioratori saranno occupati nella preparazione dei fiori che verranno utilizzati per realizzare tappeti floreali.