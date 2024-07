Golden Club Rimini. Schiaratura in 36 ore entra nella Top Ten Azzurra dei 3000 e 5000 metri

Lo junior Brayan Schiaratura si è piazzato nono ai Campionati Tricolori in appena 36 ore sulle distanze dei 3000 e dei 5000 metri tenendo alti i colori biancorossi della Città di Rimini e del Golden Club Rimini.

Nel Campionato Italiano juniores che vedeva, in gara, le migliori espressioni del mezzofondo azzurro Brayan Schiaratura, venerdì 26 luglio, nei 3000 metri è arrivato nono in 8’44″80, al termine di una gara tattica. Una presentazione che non soddisfa del tutto il riminese ma analizzando tutti gli aspetti: il caldo afoso, chiudere gli ultimi 1000 metri in 2’50”, giungere nono, 4° dei 2006 e primo degli atleti emiliano romagnoli non e poi male.

Domenica (36 ore dopo) Brayan Schiaratura, ancora con i muscoli gonfi di acido lattico, e sceso nuovamente in pista sui 5000 metri con una corsa in rimonta è giunto nuovamente nono in 15’18”50 scalando 2 posizioni dal rank di partenza.

E’ stata un’esperienza importante per il prosieguo della stagione azzurra del giovane Schiaratura in vista del Campionato Italiano dei 10.000 metri in programma ad Arezzo il 6 ottobre e del Campionato Tricolore di mezza maratona che si disputa il 3 novembre a Civitanova Marche.

In allegato le foto di Brayan Schiaratura in azione ed anche con il papà allenatore Gionni.

Ufficio Stampa

Golden Press