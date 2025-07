Golf San Marino. L’Under 14 brilla al Cervino e fa sognare l’Emilia Romagna

Sotto l’imponente ombra del Cervino, la squadra Under 14 di San Marino ha conquistato il cuore degli appassionati di golf con una prestazione da standing ovation ai Campionati Nazionali a Squadre, disputati l’11 e 12 luglio sul prestigioso campo del Golf Club del Cervino. I tre giovanissimi talenti del circolo Golf San Marino – Sampad Bartoletti Stella (73, 74) Leone Franchi (68,75) e Giada Pelliccioni (73, 83) – hanno sfoderato colpi da maestri, chiudendo al settimo posto su ben 25 squadre a soli 4 colpi dal podio, lasciandosi alle spalle squadre blasonate a livello nazionale come Tolcinasco, Modena, Firenze Ugolino e Roma acquasanta, Non male per una piccola Repubblica che sul green sa farsi grande!

Con un totale di 290 colpi (+14 sul par 69), la squadra di San Marino ha dimostrato un mix irresistibile di tecnica, grinta e un pizzico di allegria che ha reso la loro avventura in Valle d’Aosta indimenticabile.

Il torneo, giocato su 36 buche con la regola dei migliori due score giornalieri su tre, ha visto i nostri giovani atleti battersi contro squadre di altissimo livello, come il Golf Club Milano, vincitore con 275 colpi, e il Parco di Roma, secondo con 282. Ma il settimo posto di San Marino non è solo un numero: è il simbolo di un gruppo che ha saputo unire talento e spirito di squadra, mettendo in mostra il futuro del golf sammarinese.

Non solo peró settimi in Italia, ma primi tra le squadre dell’Emilia Romagna! Questo risultato ha fatto brillare gli occhi degli allenatori e dei tifosi sammarinesi, che vedono in questi ragazzi il futuro di un movimento golfistico in crescita. La loro performance ha confermato i progressi del vivaio regionale, capace di competere con realtà ben più grandi.

E se il podio è sfuggito per un soffio, poco importa: Leone, Sampad e Giada tornano a casa con un bagaglio pieno di esperienze, la soddisfazione di aver dato tutto e la consapevolezza di aver fatto innamorare tutti del loro talento.

San Marino, piccola per dimensioni ma grande per ambizione, ha trovato nei suoi giovani golfisti dei veri ambasciatori sportivi della Repubblica.

