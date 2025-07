GOVERNO DI ANDORRA: ”La Decisione di firma dell’Accordo di associazione con San Marino e EU viene trasferita alla presidenza danese del Consiglio dell’UE. Referendum in fase finale di redazione”

La Decisione di firma dell’Accordo di associazione viene trasferita alla presidenza danese del Consiglio dell’UE

Segreteria di Stato per le Relazioni con l’Unione Europea – 25 giugno 2025

La nuova presidenza si è impegnata a mantenere l’Accordo all’ordine del giorno delle riunioni del gruppo EFTA

Il Capo del Governo, Xavier Espot, ha informato oggi i membri del Patto di Stato per l’Accordo di associazione che la Decisione di firma dell’Accordo di associazione tra Andorra e l’Unione Europea sarà trasferita alla presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea, che inizierà nel mese di luglio.

I lavori svolti negli ultimi mesi tra gli Stati membri, sotto la presidenza polacca del Consiglio, sono stati intensi e hanno permesso di risolvere diverse questioni che generavano dibattito tra i Paesi su questo progetto.

Rimane ancora da definire la natura giuridica dell’Accordo, una decisione politica che deve essere presa all’unanimità dagli Stati membri e che determinerà la qualifica giuridica del testo, ovvero se si tratti di un accordo misto o di un accordo non misto (“EU only”).

In vista del cambio di presidenza, il Governo lavora da settimane per mantenere l’Accordo di associazione all’interno dell’agenda dell’Unione Europea.

La nuova presidenza danese si è impegnata a mantenere l’Accordo all’ordine del giorno delle riunioni del gruppo EFTA, incaricato della questione.

Una volta risolta la discussione in questo forum, il tema sarà trasmesso a istanze superiori fino a raggiungere il Consiglio dell’UE, che approverà la decisione di firma dell’Accordo e la sua qualificazione giuridica.

Una volta pubblicata la Decisione di firma da parte del Consiglio dell’UE, si autorizzerà la Commissione Europea a firmare l’Accordo con Andorra e San Marino.

Tale firma non avrà effetti giuridici immediati, ma rappresenterà la stabilizzazione del testo e l’avvio delle rispettive procedure di ratifica, che a livello europeo includono l’approvazione del Parlamento Europeo e, per Andorra, la convocazione di un referendum consultivo.

Rettilineo finale per il Regolamento sul referendum

Durante la riunione del Patto di Stato svoltasi nel pomeriggio, è stata esaminata la proposta di regolamento sullo svolgimento del referendum, attualmente nella fase finale di redazione.

Una volta ottenuto un testo stabilizzato e condiviso, esso sarà trasmesso a tutti i consiglieri generali dell’arco parlamentare, in via eccezionale (come avvenuto durante il periodo della Covid), affinché possano fornire osservazioni, pur essendo i regolamenti materia di competenza del Governo.

Infine, è stato comunicato che a partire da settembre si prevede l’avvio di una serie di attività informative sull’Accordo, rivolte in modo specifico al settore imprenditoriale del Paese, per rispondere alle richieste emerse nell’ultima indagine congiunturale della Camera di Commercio, Industria e Servizi (CCIS).

