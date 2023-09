GRAN PREMIO RED BULL DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI. IL PROGRAMMA DI OGGI 10 SETTEMBRE 2023

GRAN PREMIO RED BULL DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI:

GRANDE PUBBLICO ED EMOZIONI CON IL TITOLO MONDIALE MOTO-E DI MATTIA CASADEI E LA VITTORIA DI JORGE MARTIN NELLA GARA SPRINT

Spettacolo a Misano. Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini conferma le attese ed ha offerto una giornata con tante emozioni ad un pubblico numerosissimo ed appassionato.

Oggi grande festa anche per tutta la Riders’ Land con Mattia Casadei, riminese, laureatosi campione del mondo della MotoE. È il secondo riminese, dopo Matteo Ferrari, a conquistare il titolo mondiale di questa categoria avviatasi da cinque anni.

A far da cornice alla vittoria del titolo, il grande pubblico di un sabato soleggiato ed elettrizzante, che in attesa dei dati ufficiali viene stimato in circa 35mila persone.

Emozionante la Sprint, evento decisivo per dare al sabato questi numeri di pubblico. Oggi primo gradino per Jorge Martin, seguito da Maco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Tre ducati di tre team diversi.

Da ricordare che anche oggi è stato battuto il record sul giro grazie a Jorge Martin, velocissimo sulla pista che esprime un grip eccezionale, sottolineato da tutti i piloti in pista.

Domani giornata piena di gare (Moto3 alle 11.00, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.00) che raggiungerà via tv oltre 200 Paesi del mondo, con la struttura che nel paddock ospita i broadcaster in diretta al completo; sala stampa sold out con 280 operatori dell’informazione accreditati da oltre trenta Paesi.

SCOMPARSA DI MIKE TRIMBY, LE CONDOGLIANZE DEI PROMOTORI DELLA MOTOGP A MISANO

Grande tristezza oggi nel paddock per l’improvvisa scomparsa, ieri sera a Misano, di Mike Trimby, fondatore dell’IRTA- International Racing Team Association, l’organismo che riunisce i team del mondiale.

74 anni, britannico Mike Trimby, ha storicamente svolto una funzione determinante nel rappresentare gli interessi dei piloti in particolare sul tema di sicurezza. Anche dai promotori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini giungano le condoglianze alla famiglia. Per commemorarlo, oggi alle 18:00 un minuto di silenzio in griglia, sulle tribune e nel paddock.

GLI INNI IN VERSIONE ROCK E IL SORVOLO DEGLI AEREI DELLA MARINA MILITARE

Sarà una versione “rock” quella degli inni nazionali di San Marino e Italia che risuoneranno poco prima dell’inizio della Gara di MotoGP, in programma domani alle 14:00. Ad eseguirli sarà ancora una volta Giulio Maceroni, musicista con la passione per le moto, con la sua originale chitarra elettrica a forma di casco. Maceroni, diplomato in chitarra moderna presso la Nam di Milano e con un master in chitarra blues presso la Berklee College of Music a Boston in U.S.A., sarà accompagnato dalla voce di Alberta Saccani, talentuosa cantante riminese, ma sammarinese d’adozione, frontwoman della band JBees.

Al termine degli inni, 4 caccia della Marina Militare Italiana effettueranno uno spettacolare sorvolo del circuito prima della partenza.

LE FORZE DELL’ORDINE PARTE ATTIVA DELL’EVENTO

Fondamentale, per la riuscita dell’evento, il prezioso lavoro delle forze dell’ordine che vigilano sul regolare afflusso e deflusso dal circuito, sulla sicurezza e sulla legalità.

Carabinieri, Guardia di Finanze e Polizia di Stato sono inoltre presenti con propri stand nella Fun Zone, dove è possibile ammirare anche alcuni veicoli storici che mostrano l’evoluzione dei mezzi delle forze dell’ordine dal passato ad oggi. Domani arriveranno anche i vertici della Marina Militare Italiana per l’esibizione dei propri aerei che precederà l’inizio della gara della MotoGP.

DEBUTTA IL NUOVO STORE DI TERRANOVA

Sarà inaugurato ufficialmente tra qualche mese, ma nel weekend si sono già aperte le porte del nuovo store Terranova, allestito all’interno del paddock. All’interno dello store è possibile acquistare i pezzi esclusivi del merchandising del Misano World Circuit firmati Terranova, lanciati lo scorso luglio in occasione della tappa misanese del Fanatec GT World Challenge.

TRAFFICO E PARCHEGGI: LA WEB APP PER TUTTE LE INFORMAZIONI

La web app accessibile dal sito www.misanocircuit.com è il punto di riferimento per tutte le informazioni utili relative al Gran Premio, a cominciare da viabilità, parcheggi e navette.

L’arrivo e il deflusso del pubblico a Misano World Circuit saranno facilitati da unpiano della viabilità elaborato dal tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini con il coinvolgimento degli enti e Forze di Polizia interessati. Individuate tre zone di accesso connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi: rosso, per i possessori dei biglietti Tribuna A-B-C-D-DTOP, Tribuna Misanino, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking;giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold; verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2. La segnaletica accompagnerà gli ospiti con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

È consigliata l’uscita autostradale di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso interesserà le strade dell’entroterra dei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano; la segnaletica verticale permetterà di raggiungere i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica.

Sulle strade sono impegnati oltre 100 agenti della Polizia Stradale e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Saranno presenti anche degli steward per fornire assistenza e informazioni.

PARCHEGGI E NAVETTE

Ampi e numerosi i parcheggi gratuiti, dislocati nelle tre zone di accesso al circuito. Sono disponibili trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), transitando dal centro accediti di Via del Mare (costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro).

Domani sarà attivo un servizio navette gratuito svolto da Start Romagna in circolazione tra la zona mare di Riccione, Misano Adriatico e Cattolica e il terminal bus di via Larga posto a ridosso della zona verde (prime corse in direzione Misano alle 7:30, ultime corse in partenza da Misano alle 18:00). Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/servizio-navetta-gratuito-misano-il-10-settembre/.

Il servizio di navetta gratuito potrà essere utilizzato dai parcheggi più distanti dal circuito, ma posizionati lungo i percorsi di avvicinamento (Le Navi di Cattolica, Portoverde e Misano Brasile).

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

Dopo il successo di ieri sera sul lungomare di Rimini, domani dalle 18:00 la Red Bull Riders Night si sposta alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, al termina della giornata sportiva.

Prosegue a Rimini, alla palazzina Roma (orario 16.00 – 23.00), la mostra ‘I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano’, organizzata dal Nuovo Motoclub Renzo Pasolini. Ingresso: libero

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Anche domani saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.

Tutti i risultati sportivi su www.motogp.com