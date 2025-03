Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

Misano Adriatico, 9 settembre 2024 – Un’edizione da record per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, appena concluso, che ha portato, nelle tre giornate, oltre 163.000 spettatori e regalato una vetrina unica per tutto il territorio.

“Il bilancio è andato oltre le aspettative – il commento dell’assessore al turismo Marco Dominici -. La risposta del pubblico è stata incredibile, abbiamo vissuto tre giornate di grande spettacolo in pista e non solo. Anche il palinsesto di eventi del Dedikato ha riscosso, infatti, un grande successo, richiamando tantissime persone all’Arena 58 e nel centro di Misano. È uno degli aspetti più apprezzati del nostro Gran Premio che, accanto ai contenuti della pista, riesce sempre ad affiancare una proposta varia sul territorio. Le ricadute non si limitano alle sole tre giornate dell’evento perché l’imponente macchina organizzativa si muove ben prima del weekend. A ciò si aggiunge la visibilità senza eguali che questo evento riesce a richiamare e di cui Misano Adriatico gode in maniera privilegiata. Siamo il cuore dell’evento e ne siamo stati all’altezza”.

“Tutto ciò è stato possibile grazie ad un grande sforzo organizzativo da parte di numerosi soggetti – dice il sindaco Fabrizio Piccioni -, a cominciare dallo staff del Misano World Circuit, tutti i promotori, le forze di polizia e tutti colori che hanno contribuito al successo degli eventi organizzati nel nostro Comune: Visit Misano, il Moto Club Misano e tutti i collaboratori”.

“Ma non è ancora finita – aggiunge l’assessore Dominici– perché tra due settimane si replica con il Gran Premio dell’Emilia – Romagna che, insieme alla Spartan Race, daranno vita ad un altro weekend di grandi presenze a Misano Adriatico. Tutto questo mentre si sono da poco conclusi i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico che hanno portato a Misano oltre tremila partecipanti e mentre ci accingiamo ad ospitare, questo fine settimana, l’Italian Bike Festival, altra manifestazione che ha un ampio seguito. Sarà un settembre dai grandi numeri, segno che il connubio tra turismo e grandi eventi sportivi è preziosissimo per Misano Adriatico”.

Comune di Misano Adriatico