Grande chiazza oleosa nel Porto di Rimini: intervento della Protezione Civile per sversamento di idrocarburi

Nella mattinata di mercoledì 7 agosto 2024, è stata rilevata una grande chiazza oleosa nel Porto di Rimini, provocata da uno sversamento di idrocarburi. La Guardia Costiera ha individuato l’evento nei pressi del Faro storico e ha subito avviato le operazioni di emergenza, contattando il Coordinamento della Protezione Civile di Rimini.

Secondo il protocollo di sicurezza, i volontari del coordinamento, inclusi i Gruppi Nautici e Sommozzatori, sono stati rapidamente attivati per contenere e circoscrivere la chiazza oleosa. Almeno dieci volontari hanno partecipato all’operazione, lavorando in collaborazione con la Capitaneria di Porto per mitigare i rischi ambientali.

L’intervento si è concluso con successo nella tarda mattinata, evitando potenziali danni significativi all’ambiente marino del porto. Grazie alla tempestiva risposta delle squadre di emergenza e all’efficace collaborazione tra le diverse autorità coinvolte, è stato possibile contenere rapidamente la situazione.