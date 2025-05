Grande Inaugurazione dell’Outlet Chicco San Marino al San Marino Outlet Experience il pomeriggio del 26 ottobre: Una Festa per Grandi e Piccini! Non Mancare!

Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del nuovo Outlet Chicco San Marino all’interno del San Marino Outlet Experience! Sabato 26 ottobre, a partire dalle 16:00, ti aspettiamo per una festa dedicata a grandi e piccini.

Un pomeriggio di divertimento e sorprese Per celebrare l’occasione, abbiamo organizzato una giornata speciale:

– Merenda per i più piccoli, con dolci e snack golosi

– Hostess che distribuiranno simpatici palloncini in regalo per tutti i bambini

Un evento imperdibile per tutta la famiglia, dove potrai scoprire il nuovo outlet e la vasta gamma di articoli firmati Chicco, pensati per accompagnare i più piccoli in ogni fase della crescita, con prodotti di alta qualità e design innovativo.

Dove trovarci Vieni a festeggiare con noi al San Marino Outlet Experience, una location prestigiosa e perfetta per una giornata di shopping in famiglia. Ti aspettiamo presso il nuovo Outlet Chicco San Marino, dove troverai abbigliamento, calzature, giocattoli e accessori per bambini, con la qualità e l’affidabilità che contraddistinguono il marchio Chicco.

Non mancare! Segna la data sul calendario e preparati a vivere una giornata di festa, divertimento e tante sorprese. L’Outlet Chicco San Marino ti aspetta per l’inaugurazione del nuovo punto vendita: sabato 26 ottobre dalle 16:00.