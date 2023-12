Grave incidente a Cesena: ragazzino esce dal campetto per recuperare il pallore e viene travolto dal ciclista amatoriale. Entrambi feriti pesantemente

Un grave incidente si è verificato in orario diurno sulla vecchia statale Umbro Casentinese, tra San Carlo e Borello, a Cesena. Un ragazzo di 14 anni, residente in una comunità protetta per minori sulle colline di Cesena, è stato coinvolto in un incidente mentre inseguiva un pallone finito per strada durante il gioco.

Il giovane, che stava cercando di recuperare il pallone, ha attraversato improvvisamente la strada, proprio mentre stava passando un ciclista amatoriale. Nonostante la manovra improvvisa, il ciclista non è riuscito a frenare in tempo, causando un inevitabile impatto che ha portato entrambi a cadere sull’asfalto.

Le squadre di emergenza, comprese ambulanze e un’auto medicalizzata del 118, sono intervenute rapidamente, trasportando i feriti all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Mentre il ciclista amatoriale, protetto da tuta e casco, ha subito lesioni con una prognosi di guarigione in 20 giorni, la situazione del ragazzino è più grave. Ha subito un severo trauma cranico, una contusione polmonare e un versamento pericardico, ed è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.