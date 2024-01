Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa dell’ambiente e della salute: ”Chi ha effettuato gli sbarramenti sul torrente San Marino?”

Il gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa dell’ambiente e della salute, nel settembre 2023, aveva segnalato un intervento nel letto del torrente San Marino. L’intervento riguardava la costruzione di uno sbarramento vicino a un canale che porta a un invaso privato, con conseguenti danni ambientali.

Recentemente, il gruppo ha osservato un parziale ripristino del letto del torrente, come mostrato in fotografie allegate. Le segnalazioni iniziali del gruppo avevano posto domande sull’autorizzazione e la legalità di tali interventi, nonché sulla responsabilità per il ripristino dell’alveo del torrente.

Il ripristino parziale solleva quesiti riguardo al seguito dato alle segnalazioni iniziali, alle eventuali irregolarità riscontrate dagli uffici competenti, e alle azioni intraprese dai responsabili degli interventi.

Il gruppo di cittadini di Gualdicciolo aveva sollevato preoccupazioni riguardo agli interventi ripetuti su questo tratto del torrente negli anni passati, richiedendo chiarimenti sulle autorizzazioni e sulle responsabilità relative.

Attualmente il caso è in attesa di ulteriori sviluppi e risposte da parte delle autorità competenti, anche sammarinesi.