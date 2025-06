Gruppo Hera approva il Codice di condotta per i fornitori 

Il Consiglio di Amministrazione della multiutility ha approvato oggi il documento, denominato anche patto di sostenibilità: una iniziativa che posiziona il Gruppo tra le prime aziende italiane ad adottare questo strumento innovativo. Il Codice rafforza l’impegno a promuovere una filiera più responsabile, allineandola ai principi di sostenibilità ed etica dell’azienda

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane nei settori ambiente, energia e idrico, ha approvato oggi il nuovo Codice di condotta per i fornitori. Si tratta di un innovativo “patto di sostenibilità con i fornitori” che rafforza l’impegno della multiutility nel promuovere una filiera sempre più responsabile e in linea con i principi ESG (Environmental, Social, Governance).

Questo Codice è stato concepito attraverso un processo partecipato, che ha coinvolto attivamente un rappresentativo gruppo di fornitori con cui condividere principi e regole sulla sostenibilità e l’etica aziendale e co-progettare un vero e proprio patto di sostenibilità, con l’obiettivo di stimolare la crescita sostenibile dell’intera catena del valore. Con il Codice di condotta, il Gruppo Hera rinnova l’impegno a riconoscere e valorizzare le aziende che adottano standard elevati in ambito etico, sociale e ambientale, anche attraverso l’introduzione di premialità nelle gare o nel processo di qualifica dei fornitori.

Tale Codice è strettamente connesso con il Codice etico del Gruppo Hera, ne riflette i valori fondamentali di responsabilità, integrità, trasparenza e coerenza e la sua introduzione è un ulteriore passo nel percorso verso un modello di business che considera la sostenibilità un driver di crescita e competitività.

“Siamo tra i primi nel nostro settore a implementare un approccio così strutturato e partecipato alla sostenibilità della filiera. Il nostro nuovo Codice di condotta per i fornitori – afferma Marco Del Giaccio Direttore Acquisti e Appalti del Gruppo Hera – non è solo un documento formale, ma un vero e proprio impegno reciproco. Questo rafforza la nostra leadership come “capofiliera responsabile”, supportando i fornitori nel loro percorso di crescita e innovazione. Crediamo fermamente che la qualità e la sostenibilità dei servizi dipendano anche dalla nostra rete di fornitori. Per questo, investire nella condivisione di obiettivi e buone pratiche orientate alla sostenibilità è strategico e aiuta a comprendere le nostre aspettative e ad essere più competitivi. È un percorso di crescita condiviso che permette al Gruppo Hera di raggiungere l’eccellenza insieme ai suoi fornitori. Del resto, il Codice che abbiamo sviluppato non è una semplice serie di regole, ma un vero e proprio strumento per condividere i nostri valori con tutti i fornitori.”.

La collaborazione con i fornitori: elemento strategico per la creazione di valore

Il Gruppo Hera da sempre punta sul dialogo e sulla collaborazione con i propri stakeholder, a partire dai fornitori, come elementi chiave per generare valore. Strategico, infatti, è il ruolo della multiutility nel promuovere lo sviluppo sostenibile, valorizzando la propria catena di fornitura come leva essenziale per sostenere l’economia. Il Gruppo Hera adotta un approccio rigoroso nella selezione dei propri fornitori, che va ben oltre il mero vantaggio economico: valuta in maniera sostanziale il loro profilo di sostenibilità, privilegiando attivamente chi rispetta i più stringenti standard ambientali e sociali. L’impegno dell’azienda, dunque, non si esaurisce nella scelta, ma si estende al supporto proattivo dei fornitori per migliorare costantemente le loro performance di sostenibilità, costruendo insieme un futuro più responsabile.

Codice di condotta per i fornitori: ulteriore tassello di empowerment per la creazione di valore condiviso in linea con il purpose del Gruppo Hera

Il Codice di condotta per i fornitori si inserisce nel più ampio percorso della multiutility volto a creare valore condiviso e ad attuare un modello di impresa guidato dal proprio Codice etico che è stato aggiornato nel 2023 sulla base del purpose aziendale. Hera, inoltre, si distingue per il suo approccio collaborativo e non impositivo nei confronti dei propri fornitori, puntando sull’empowerment e sulla crescita congiunta.

In particolare, all’interno del Codice di condotta la visione etica e gli impegni di prospettiva, condivisi tra il Gruppo Hera e i suoi fornitori, sono declinati in tre sezioni articolate sulle dimensioni ESG (Environment – Social – Governance), proponendo in ciascuna sezione un percorso di crescita che, da un insieme di impegni minimi obbligatori, suggerisce l’adozione di una serie di buone pratiche raccomandate. Da un lato, i “Doveri e requisiti pattuiti” rappresentano un insieme di obblighi inderogabili. Questi vanno oltre le disposizioni di legge, includendo specifiche regole vincolanti e prestazioni minime richieste da Hera. Si tratta del fondamento etico e operativo su cui si basa ogni relazione commerciale con l’azienda. Dall’altro lato, le “Buone pratiche e requisiti raccomandati” indicano un orizzonte di azioni virtuose che, pur non essendo obbligatorie, sono fortemente incoraggiate. Hera si impegna attivamente a valorizzare queste iniziative da parte dei fornitori, riconoscendone il contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.

Il programma Hera_Pro_Empower e la “Supplier Sustainability School”

Dal 2024, il Gruppo Hera è impegnato in un programma di capacity building denominato “Hera_Pro_Empower”, nato dalla consapevolezza che gran parte dei fornitori, in particolare le piccole e medie imprese, necessitino di supporto per affrontare le sfide della sostenibilità. All’interno del programma, la multiutility offre un ecosistema di servizi a tariffe agevolate come ad esempio: percorsi per l’ottenimento di certificazioni su sistemi di gestione; servizi per la ricerca e selezione del personale; servizi per l’efficientamento energetico; servizi per il recupero dei rifiuti industriali.

Il Gruppo Hera ha inoltre attivato la Supplier Sustainability School, una academy gratuita e aperta a tutti i fornitori del Gruppo che mette a disposizione corsi di formazione con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e le competenze sulle tematiche ESG. Finora, la scuola ha riscosso una straordinaria adesione, coinvolgendo oltre 800 partecipanti e 500 fornitori attraverso quattro percorsi formativi principali. Questi programmi hanno coperto aspetti cruciali come la sicurezza in cantiere, con seminari mirati per i responsabili dei fornitori sugli elevati standard richiesti da Hera e l’introduzione ai principi di sostenibilità del Gruppo e alle relative aspettative. Sono stati offerti anche approfondimenti su tematiche energetiche rilevanti, anche in vista delle nuove normative sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), e un percorso specifico per guidare i fornitori nella comprensione e applicazione del nuovo Codice di condotta.

Ufficio stampa Area Romagna