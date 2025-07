Gubbio, grave incidente notturno: una riminese e un riccionese estratti dalle lamiere e trasferiti in elisoccorso in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la variante della Pian d’Assino, nel territorio comunale di Gubbio, in provincia di Perugia. Intorno alle 3:30, all’altezza dell’uscita di Torre dei Calzolari, un’auto e un camion si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire, provocando due feriti gravi, entrambi originari della Romagna.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e l’Anas. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere contorte due persone – un quarantenne di Riccione e una donna di 55 anni di Bellaria – che sono stati successivamente trasferiti in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il 40enne è stato ricoverato in ortopedia, mentre la donna si trova nel reparto di medicina.

L’elicottero Nibbio ha effettuato in piena notte il suo primo intervento, sottolineando la gravità dell’incidente e la necessità di un soccorso rapido e specialistico. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Questo episodio riporta all’attenzione l’importanza della sicurezza sulle strade, soprattutto durante le ore notturne, dove visibilità e condizioni meteorologiche possono giocare un ruolo cruciale nel verificarsi di incidenti.