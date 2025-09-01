Guerra Israele, Global Sumud Flotilla per Gaza rientrata a Barcellona per maltempo

A bordo oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg. L’intenzione è ripartire questo pomeriggio. Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha segnalato nove decessi dovuti a carestia e malnutrizione, tra cui tre bambini, nelle ultime 24 ore. “Stiamo battendo Hamas”, dice Netanyahu mentre l’esercito martella Gaza City. Israele valuta di annettere parti della Cisgiordania come ritorsione per il riconoscimento della Palestina da parte dei paesi occidentali

La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpata ieri da Barcellona per portare aiuti umanitari a Gaza, è rientrata all’alba di oggi nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto sul nordest della Spagna. A bordo oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg. L’intenzione è ripartire questo pomeriggio.

Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha segnalato nove decessi dovuti a carestia e malnutrizione, tra cui tre bambini, nelle ultime 24 ore. Lo riporta Al Jazeera, sottolineando che ciò porta il bilancio delle vittime della carestia e della malnutrizione nell’enclave a 348, tra cui 127 bambini.

Israele resiste alle richieste di tregua. “Stiamo battendo Hamas”, dice Netanyahu mentre l’esercito martella Gaza City. E il governo israeliano valuta di annettere parti della Cisgiordania come ritorsione per il riconoscimento della Palestina da parte dei paesi occidentali, secondo media Usa. Attesa per gli esiti del gabinetto di sicurezza, convocato ieri da Netanyahu.

L’amministrazione Trump sta discutendo proposte per costruire una ‘Riviera del Medio Oriente’ sulle macerie della Striscia, secondo il Washington Post: controllo Usa per 10 anni, 5mila dollari a ogni palestinese che va via volontariamente, resort turistici e un polo manifatturiero high-tech.

Sky tg24