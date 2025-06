Guerra Israele Iran Usa, Idf: 100 bombe in 2 ore su Teheran. Nuovo attacco a Fordow

Il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi hanno discusso “diverse questioni, principalmente nel contesto delle possibili prospettive di una risoluzione pacifica” nel conflitto tra Israele e Iran. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax. “L’Iran ritiene illegittimi gli attacchi di Israele e degli Usa e sta difendendo in modo legittimo la sua indipendenza”, ha dichiarato proprio Araghchi.

I raid Usa avrebbero causato danni “molto significativi” alle aree sotterranee dell’impianto iraniano di arricchimento dell’uranio di Fordow, ma l’entità è ancora incerta. Lo afferma Rafael Grossi (Aiea), secondo il Times of Israel. “Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari.

Annientamento è un termine esatto!” ha scritto il presidente americano su Truth. E per la prima volta al cambio di regime a Teheran. La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha postato su X l’immagine di un teschio con la Stella di David sullo sfondo di edifici in fiamme. “Il nemico sionista ha commesso un grave errore, un grave crimine. Deve essere punito, lo stiamo facendo ora e la punizione continuerà”, ha scritto.

Ancora scambi di missili tra Iran e Israele. In mattinata, le sirene d’allarme per il lancio di missili dall’Iran hanno risuonato nel nord, nel centro e nel sud di Israele. L’allarme è scattato anche a Gaza. Esplosioni a Gerusalemme. Almeno 15 missili balistici lanciati dall’Iran: la maggior parte è stata intercettata, alcuni sono caduti in territorio israeliano. Danni a un’infrastruttura strategica nel sud hanno causato blackout in diverse comunità, riferisce la compagnia elettrica Iec. Secondo i media, Israele ha colpito il sito di Fordow, il carcere di Evin e di nuovo la tv pubblica iraniana.

In questo momento, per l’Italia “le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull’Iran”. L’ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.

Sky tg24