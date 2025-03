Guerra Russia-Ucraina, Mosca respinge forze di pace dai Paesi sostenitori di Kiev: tensioni internazionali in aumento

La Russia ha espresso una ferma opposizione all’idea di schierare forze di pace in Ucraina provenienti da nazioni che attualmente forniscono supporto militare a Kiev. Kirill Logvinov, direttore del Dipartimento delle organizzazioni internazionali del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato: “Sono assolutamente sordi agli avvertimenti che la sola idea di introdurre in Ucraina i militari di quei Paesi che oggi continuano a rifornire Kiev di armi è per noi categoricamente inaccettabile”.?

Queste affermazioni seguono l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron riguardo alla possibile creazione di una forza militare composta da alcuni Paesi europei da dispiegare in Ucraina in caso di accordo di pace con la Russia. Macron ha sottolineato che tale forza non sostituirebbe l’esercito ucraino, ma opererebbe in seconda linea per garantire che Mosca non riprenda le ostilità contro Kiev. Tuttavia, questa proposta ha incontrato resistenze da parte di diversi Paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Germania e Croazia, che hanno espresso dubbi sulla loro partecipazione al progetto. La Russia ha reagito negativamente, avvertendo dei rischi di un confronto diretto con la NATO.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato frustrazione nei confronti sia del presidente russo Vladimir Putin che del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nel contesto degli sforzi per negoziare un accordo di pace. Trump ha dichiarato: “Stiamo facendo molti progressi sull’Ucraina e la Russia. C’è il conflitto ma penso che stiamo facendo progressi, passo dopo passo”. Ha inoltre espresso disappunto verso Putin per aver messo in discussione la legittimità di Zelenskyy e ha minacciato l’imposizione di nuovi dazi sul petrolio russo se non si raggiungerà un cessate il fuoco.

Queste dichiarazioni evidenziano l’escalation delle tensioni internazionali riguardo al conflitto ucraino e la complessità delle dinamiche diplomatiche coinvolte.