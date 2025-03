Hai subito un danno, un infortunio, sei stato vittima di un sinistro grave? Contattaci, TADDIA a MURATA è al n° 0549 990618 in Via del Serrone,62

Dal 1990 l’obiettivo principale è quello di favorire il dialogo tra Taddia Group, Cliente e Compagnie di Assicurazione garantendo una sollecita e attenta gestione del sinistro e ottenendo così un adeguato risarcimento (in oltre un ventennio di costante lavoro Taddia Group ha sviluppato la sua organizzazione rinnovando e migliorando i servizi interni, divulgando il marchio e intensificando la propria presenza sul territorio, con un importante incremento di Clienti.

Per Taddia Group il mestiere dell’infortunistica è una missione, volta al fine di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti delle compagnie di assicurazione, perché ottengano il giusto risarcimento di tutti i danni subiti.

Se hai subito un danno, un infortunio, sei stato vittima di un sinistro grave noi siamo al tuo fianco per assisterti, tutelarti e seguirti passo passo. Contattaci al n° 0549/990618 per un appuntamento in studio sito in Via Del Serrone, 62 – Murata (San Marino Città)