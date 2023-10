Hamas, ecco i premi per chi ha ucciso civili e rapito ostaggi

Sei membri di Hamas catturati sono stati interrogati: le autorità israeliane hanno diffuso alcuni passaggi degli interrogatori effettuati assieme dalla polizia e i servizi d’intelligence dello Shin Bet.

A quanto riferisce il Jerusalem Post a tutti erano state date esplicite istruzioni di uccidere e rapire civili, compresi anziani, donne e bambini. “Dovevamo uccidere gli uomini e rapire donne e bambini”, ripete un uomo, interrogato. I loro comandanti erano rimasti a a Gaza. Uno dei detenuti ha riferito che a chi riportava ostaggi erano stati promessi 10mila dollari e un appartamento.

Nei loro racconti si parla di case date alle fiamme, anche per costringere i civili ad uscire dai nascondigli, di persone uccise oppure usate come scudi umani. Alla fine del video a tutti e sei viene chiesto se ritengono che l’Islam autorizzi simili atrocità. Tutti hanno risposto di no, che l’Islam non autorizza a uccidere donne e bambini.

I documenti e il piano di Hamas

I documenti ritrovati sui corpi di miliziani uccisi hanno fornito altre informazioni sull’azione condotta da Hamas. “Il materiale trovato sui corpi dei terroristi conferma che Hamas aveva pianificato di usare il cianuro sui civili”, ha detto nei giorni scorsi il presidente israeliano Isaac Herzog intervistato da ‘Sky News’. In particolare, sono stati trovate chiavette Usb con istruzioni in particolare per la produzione di un dispositivo per la dispersione di cianuro.

L’attacco da Hamas 15 giorni fa è il prodotto di un piano elaborato un anno fa, come dimostra un manuale trovato sul corpo di un miliziano ucciso negli scontri con i soldati israeliani e diffuso in esclusiva dal ‘Washington Post’. Il documento, datato 2022, contiene istruzioni su come utilizzare determinate armi, identifica le vulnerabilità dell’equipaggiamento militare israeliano e impartisce consigli su come uccidere con un coltello.

Il manuale sembra essere stato preparato per diverse unità delle Brigate d’élite Izzedine al-Qassam di Hamas, tra cui specialisti anti-corazzati, ingegneri, cecchini, esperti di fanteria e di tunnel, nonché per quelle che l’opuscolo descrive come “truppe d’assalto”.

Si stima che l’ala militare segreta di Hamas, al-Qassam, abbia costruito una forza compresa tra i 15mila e i 40mila combattenti pronti alla battaglia, 1.200 dei qual erano coinvolti nell’attacco del 7 ottobre contro Israele.