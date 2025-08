Harry nega il litigio con lo zio Andrea: “Mai alzato le mani”

Una nuova polemica scuote la casa reale britannica. Secondo un’anticipazione del Daily Mail, rilanciata dal Guardian, il principe Harry avrebbe avuto un violento scontro fisico con lo zio, il principe Andrea, durante una riunione di famiglia risalente al 2013.

Nella biografia “The Rise and Fall of the House of York”, lo scrittore Andrew Lownie ricostruisce un acceso litigio tra i due membri della royal family, culminato – a suo dire – in un’aggressione da parte di Harry che avrebbe addirittura “fatto sanguinare il naso” al Duca di York. Il motivo? Alcuni commenti ritenuti offensivi rivolti a Meghan Markle, futura moglie del principe.

Secondo il libro, Andrea avrebbe espresso giudizi pesanti sulla duchessa del Sussex, definendola “un’opportunista” e “troppo vecchia per Harry”, arrivando a profetizzare che “il matrimonio non sarebbe durato più di un mese”.

Ma la replica non si è fatta attendere. Un portavoce ufficiale di Harry e Meghan ha smentito ogni accusa, dichiarando che “non c’è mai stato uno scontro fisico tra i due principi” e che “Andrea non ha mai pronunciato quelle parole sulla duchessa”.

La notizia, rilanciata dalle principali testate britanniche, ha immediatamente infiammato il dibattito mediatico, alimentando nuove tensioni tra i Windsor e i Sussex, già al centro di numerose controversie negli ultimi anni.