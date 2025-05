“Hit’s summer”: la Notte Rosa di Cesenatico si accende con Clara. Da venerdì 20 giugno a domenica 22 giugno arriva il Capodanno dell’estate

Cesenatico, 14 maggio 2025_ Cesenatico è pronta ad accendersi con la grande musica e sabato 21 giugno in Piazza Costa arriva Clara. Dal successo come attrice nella serie “Mare Fuori” al festival di Sanremo, la giovane artista lombarda è una delle stelle più luminose del panorama musicale italiano e grazie al suo concerto Cesenatico si proietta al centro di tutta la programmazione della Notte Rosa della Riviera.

Il week-end di festa, che quest’anno coincide con il solstizio d’estate, non si ferma però a questo appuntamento ma sarà un vero e proprio fine settimana di musica e divertimento. Venerdì 20 giugno sempre in Piazza Costa arriva il dj-set di Radio Bruno con il grattacielo sempre illuminato di rosa e i fuochi d’artificio sparati sull’acqua che illumineranno tutta la spiaggia in contemporanea con tutte le altre località della Riviera. Domenica 22 giugno invece lo spettacolo si sposta a Valverde in Piazza Michelangelo con il concerto dei “Funky Gallo”, tribute band di Zucchero.

Il claim di questa edizione, definito dalla cabina di regia Visit Romagna e dal direttore artistico Claudio Cecchetto, sarà HIT’S SUMMER, “il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa. HIT’S ha dunque un doppio significato: Hit’s Summer è l’estate, ma anche le HIT dell’estate”, intese come hits musicali ma anche eccellenze estive della Romagna.

Gli altri eventi

La Notte rosa di quest’anno non sarà solo un evento musicale ma a Cesenatico si attiverà una rete di operatori pubblici e privati per trasformare e animare la città grazie ad un programma di eventi che accompagnerà gli ospiti dall’alba fino a tarda notte. Si parte già da giovedì 19 giugno con il primo appuntamento della rassegna Ribalta Marea, Vincenzo Schettini, che porta in scena il suo spettacolo “La fisica che ci piace” presso l’arena di Largo Cappuccini. In piazzale Michelangelo bambini e famiglie potranno divertirsi con i giochi in legno del Ludobus Scombussolo. Venerdì 20 giugno al mattino pilates in rosa sulla spiaggia, organizzato dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari. Sabato 21 giugno il solstizio d’estate viene salutato dagli intrepidi partecipanti alla Chase the Sun, una pedalata che si svolge dall’alba al tramonto, portando un nutrito gruppo di ciclisti, molti dei quali stranieri, dall’Adriatico al Tirreno. La partenza è prevista dal molo di Cesenatico. Segue lo Yoga in rosa sulla spiaggia, organizzato dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari in occasione della giornata internazionale dello yoga.

L’edificio simbolo della città, il grattacielo di Cesenatico, verrà illuminato di rosa nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno, con l’utilizzo di proiettori led di ultima generazione che garantirà un risultato di sicuro effetto, visibile da tutta la costa. Accanto al grattacielo anche la ruota panoramica, installata sulla piazza Costa, avrà una caratterizzazione tutta giocata sui toni del rosa. Al fine di caratterizzare anche i luoghi di svolgimento degli eventi nei quartieri della zona a mare (piazza Michelangelo a Valverde, viale Carducci a Villamarina, partenza Chase the Sun presso molo di Levante, teatro all’aperto di largo Cappuccin) saranno collocate bandiere rosa con il logo dell’evento.

Le parole dell’assessore Gaia Morara

«Il programma della nostra Notte Rosa 2025 è molto ampio e coinvolge la parte pubblica e gli operatori privati con un’offerta che tocca tanti luoghi e va dal teatro alla grande musica. Il concerto di Clara è rivolto a un target vasto, dai giovani alle famiglie e siamo felici di averla con noi. Presto annunceremo anche nuovi eventi nel corso dell’estate con delle novità assolute per Cesenatico», il commento dell’assessore Gaia Morara.

Comune di Cesenatico